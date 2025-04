Dell 14 Plus e Dell 16 Plus: nuovi laptop in arrivo negli USA

Dopo averli presentati alla fiera della tecnologia di Las Vegas del 2025 del finalmente introdotto nel mercato americano i suoi nuovi 14 Plus e 16 Plus, un cambio di rotta che l’azienda aveva per l’appunto preannunciato che ora sta prendendo piede in senso più reale, sottolineando l’abbandono ai brand storici quali Latitude, XPS e Inspiron.

Cambia nome ma non la sostanza

Nello specifico, questi computer cambiano nome ma non si discostano più di tanto dall’ultimo nome in elenco citato sopra, nello specifico si tratta di configurazioni portatili presenti o nella classica variante laptop oppure in una variante due in uno con una cerniera che consentono una rotazione di 360° del display rispetto alla tastiera su asse orizzontale, i modelli in questione come potete intuire differiscono per la diagonale dello schermo e si basano su una delle piattaforme meglio riuscite nei tempi recenti di Intel, stiamo parlando del Core Ultra 200V, è possibile, però optare anche per una configurazione top di gamma basata su Core Ultra 9 288V, con 32 GB di memoria RAM, dettaglio da non trascurare dal momento che la RAM non è espandibile in quanto integrata direttamente nella piattaforma.

Per quanto riguarda i display invece le soluzioni papabili sono le seguenti, abbiamo infatti delle varianti con pannelli 1200p LCD IPS, ma sui 16” è possibile passare a dei miniLED 2,5K decisamente più gustosi, certificati HDR600 con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Per di più, i computer in questione sono in grado di eseguire senza troppi problemi Copilot+ grazie alla NPU da 48 TOPS.

Si tratta dunque di computer pensati per consentire a chi li acquista di svolgere tutto senza troppi problemi ma senza troppe pretese, il prezzo di partenza si attesta attorno ai 1000 $ nulla di troppo esagerato ma di nemmeno troppo accessibile, cosa che rispecchia esattamente il livello di questi laptop, medi di gamma tendenzialmente superiori ma non dei top di gamma.