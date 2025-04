Galaxy S25 e il debutto su Geekbench

Il Galaxy S25 si è da poco fatto notare su Geekbench. Mostrando dettagli interessanti sul suo software. Il dispositivo, identificato con il codice modello SM-S931B, ha ottenuto risultati notevoli nei test di benchmark. Si parla infatti di 3.135 punti in single-core e 9.938 in multi-core. Questo avvistamento fa pensare che il top di serie di Samsung arriverà sul mercato con Android 16 già installato. Accompagnato poi dalla nuova interfaccia One UI 8.0.

Il debutto del Galaxy S25 porterà ad un’ accelerazione dello sviluppo della One UI 8?

Android16 è quindi previsto per giugno, quando di consueto il suo rilascio avveniva ad agosto. Ciò potrebbe perciò aver spinto Samsung a saltare eventuali versioni intermedie di One UI. Uno scenario che è facile immaginare anche a causa dell’insorgere di diversi indizi. Come ad esempio l’avvistamento, a inizio mese, del firmware di Galaxy S25 Ultra nei server dell’azienda sudcoreana. L’idea di un rilascio accelerato si fa quindi sempre più concreta. Alimentata anche dalle indiscrezioni che si stanno diffondendo nel settore.

È possibile dunque che Samsung abbia deciso di velocizzare il passaggio alla sua nuova interfaccia. Complice anche il ritardo nel rilascio della One UI 7 sui dispositivi precedenti. La compatibilità con Android 16 e i risultati registrati nei benchmark rendono questa ipotesi sempre più plausibile.

L’apparizione del Galaxy S25 su Geekbench rappresenta così un segno importante per gli appassionati di tecnologia e per chi attende l’arrivo dei nuovi modelli di fascia alta. L’azienda, da sempre attenta alle esigenze dei suoi utenti, potrebbe aver scelto una strategia di aggiornamenti più rapida. Puntando direttamente sulla One UI 8 per accompagnare il debutto della sua nuova serie di smartphone.

L’ufficialità di questa scelta arriverà probabilmente nei prossimi mesi. Ma le attuali fughe di notizie lasciano pochi dubbi. Cioè che Samsung sembra pronta effettivamente a introdurre One UI8 molto prima del previsto. Rivoluzionando così le tempistiche degli aggiornamenti software sui suoi prodotti.