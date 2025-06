Samsung One UI 8 Beta arriverà su tantissimi flagship delle scorse generazioni

Samsung ha annunciato che il prossimo 9 luglio si terrà l’evento Galaxy Unpacked 2025 dedicato al lancio dei nuovi dispositivi e servizi dell’azienda. Possiamo aspettarci che la conferenza sarà, almeno in parte, dedicata alla One UI 8 il cui debutto è previsto proprio con i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Nell’attesa di avere maggiori dettagli sulla data di lancio ufficiale dell’interfaccia utente proprietaria, Samsung sta continuando con il programma di beta testing. In questo modo, l’azienda punta a risolvere eventuali bug e problematiche prima del rilascio ufficiale.

Basata su Android 16, la One UI 8 Beta è già disponibile per alcuni dispositivi ma l’obiettivo del produttore è ampliare la computabilità. Stando a quanto emerso in queste ore, l’interfaccia utente proprietaria è pronta per arrivare su tanti nuovi device Galaxy.

Samsung è intenzionata a rilasciare la One UI 8 Beta per tantissimi device come confermano le ultime indiscrezioni trapelate

I primi device che saranno coinvolti in questo nuovo roll-out saranno gli smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy S24. A seguire, saranno aggiornati i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, gli smartphone pieghevoli di precedente generazione.

A partire da luglio, invece, Samsung amplierà la distribuzione di One UI 8 Beta anche ai Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Tra i dispositivi top di gamma degli scorsi anni spicca anche la presenza dei Galaxy S22 oltre che dei Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. I test sono già in corso ma non c’è ancora l’ufficialità sul rilascio da parte dell’azienda.

Lo sforzo da parte di Samsung è assolutamente lodevole e consentirà di portare la versione beta del proprio sistema operativo anche su dispositivi con alcuni anni sulle spalle. La One UI 8 si preannuncia un aggiornamento importante che andrà a rifinire ulteriormente quanto iniziato con la One UI 7 e integrando animazioni più fluide e varie migliorie alla user interface.