Avatr 06: CATL e Huawei presentano la nuova berlina

Il settore automobilistico cinese è protagonista di un’interessante novità. Al centro dell’innovazione c’è Avatr Technology. Il marchio ha lanciato le pre-vendite per la sua nuova berlina elettrica. il modello Avatr 06 è il frutto di una collaborazione tra tre colossi del settore. Ovvero Changan Automobile, CATL e Huawei. L’Avatr 06 promette di essere un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche. Il prezzo della vettura parte da 215.900 yuan. Ovvero circa 29.700 dollari. Le consegne sono attese per il mese di aprile.

Arriva sul mercato la nuova vettura Avatr 06

La vettura si distingue per le sue dimensioni. Presenta una lunghezza di 4,85 metri. E una larghezza di quasi 2 metri. Il passo lungo di 2,94 metri contribuisce a una maggiore stabilità su strada. La vettura è disponibile in cinque versioni. Di cui tre completamente elettriche (BEV) e due a autonomia estesa (EREV). Quest’ultime, in particolare, rispondono ad una domanda crescente. Quest’ultima riguarda soluzioni che uniscano i benefici di un motore elettrico con la sicurezza della riserva di autonomia del motore a benzina.

Le versioni BEV della Avatr 06 sono dotate di un’architettura elettrica da 800 volt. Quest’ultima consente di ricaricare la batteria in tempi record, raggiungendo un’autonomia di circa 650 km secondo il ciclo CLTC. Il modello base con motore singolo eroga 252 kW di potenza. Mentre la versione top di gamma con doppio motore arriva a 440 kW, trasformando l’auto in una trazione integrale elettrica.

Le versioni EREV sono equipaggiate con un motore elettrico principale da 231 kW. Supportato da un motore a benzina turbo da 1,5 litri (115 kW) che non muove le ruote direttamente. Ma serve a ricaricare la batteria. In modalità esclusivamente elettrica, l’Avatr 06 può percorrere fino a 240 km. Mentre l’autonomia complessiva è estesa da una riserva di carburante che elimina l’ansia da autonomia. Tale sistema ibrido è particolarmente apprezzato in Cina, dove la rete di ricarica elettrica non è ancora molto diffusa.

A livello tecnologico, l’Avatr 06 è dotata di un sistema avanzato di assistenza alla guida, il Qiankun ADS 3.0, che integra un LiDAR con 192 canali. Con l’Avatr 06, il marchio cinese dimostra di saper rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Offrendo un prodotto all’avanguardia che unisce prestazioni, tecnologia e design in una vettura elettrica.