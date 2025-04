iOS 18.4 arriva questa settimana: Google Maps potrà essere impostata come app predefinita

In maniera congrua rispetto alle normative dettate dal Digital Markets Act, Apple garantirà all’interno di iOS 18.4 la possibilità di impostare Google Maps come applicazione predefinita per la navigazione su iPhone. Insieme a tante altre novità che caratterizzeranno questa nuova versione del sistema operativo di Apple, arriva dunque anche questa possibilità che segna un passo importante verso la libertà di scelta degli utenti.

Come funziona la nuova impostazione per la navigazione

Per poter selezionare Google Maps come applicazione predefinita su iPhone, dopo l’installazione di iOS 18.4, basterà semplicemente andare nelle impostazioni, nella sezione App e poi in App di Default. Sarà proprio in questo modo che si riuscirà a bypassare totalmente Mappe di Apple.

Abbiamo provato la procedura nelle versioni beta e ci è sembrata semplice e ben integrata nel sistema. Apple Maps resterà installata, ma non sarà più l’unica via per visualizzare percorsi e mappe.

Compatibilità e limiti attuali: non tutte le app sono pronte

È importante sapere che non tutte le app compaiono subito nell’elenco. Alcune devono ancora ricevere l’aggiornamento necessario per diventare selezionabili come predefinite. Al momento, Google Maps è già compatibile, mentre per altre (come Waze o Here WeGo) si dovrà attendere un aggiornamento.

Apple ha chiarito che le app alternative dovranno supportare uno schema URL personalizzato, con parametri come origine, destinazione e tappe intermedie. Tuttavia, per proteggere la privacy, non verranno condivisi dati sensibili, come gli Apple Place ID o le preferenze di percorso.

Un’apertura significativa per l’ecosistema iOS

Siamo davanti a un cambiamento storico per Apple. La possibilità di impostare app di terze parti come predefinitenon è nuova in senso assoluto — già accade per browser, email, tastiere, password manager — ma la navigazione era sempre rimasta esclusiva di Apple Maps.

Con iOS 18.4, questo limite viene finalmente superato. È una vittoria per gli utenti che chiedevano più flessibilità e un passo in avanti nell’allineamento con le leggi europee sulla concorrenza.

iOS 18.4: le altre novità in arrivo

Nel frattempo, Apple ha rilasciato la seconda Release Candidate di iOS 18.4, che introduce miglioramenti per l’app Foto, nuovi widget per Podcast, e funzionalità potenziate per Apple Intelligence (riservate ai modelli più recenti).

Tra le funzioni più interessanti, segnaliamo: