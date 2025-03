Whatsapp: un messaggio fa perdere il conto corrente a chi lo riceve

Se da diverso tempo utilizzate la nota piattaforma di messaggistica istantanea conosciuta sotto il nome di WhatsApp allora potreste essere incappati anche voi in una nuova truffa che sta colpendo tutti gli utenti italiani, nello specifico si tratta della classica truffa online che però questa volta ha cambiato determinati dettagli per risultare più efficace e allo stesso tempo più letale per chi ci casca, l’obiettivo rimane sempre quello di ottenere informazioni sensibili sulle vittime che dunque devono prestare attenzione a non far trapelare online i propri dati, i truffatori infatti vogliono utilizzarli per penetrare nei loro conti in banca e rubare tutti i risparmi in modo irrimediabile, scopriamo insieme di cosa si tratta per capire come difenderci e soprattutto, cosa fare in questa situazione.

Il messaggio e la videochiamata

I truffatori nello specifico e esordiscono tramite un semplice messaggio che arriva da un contatto anonimo spacciandosi nello specifico per la banca della vittima, la contattano con la scusa di dover recapitare un messaggio urgente che può essere consegnato solo tramite una video chiamata a, una volta convinta la vittima ad avviare dunque la video chiamata la convincono ad attivare la condivisione dello schermo per poi procedere all’accesso presso la propria piattaforma Internet banking, così facendo il gioco è fatto, infatti i truffatori potranno registrare senza troppi problemi i dati della vittima per poi utilizzarli in un secondo momento per derubarla, se doveste riconoscere tutti questi elementi interrompete immediatamente qualsiasi tipo di contatto e bloccate l’account che vi ha scritto.

Ricordatevi che restare informati costantemente sui nuovi metodi di Truffa risulta indispensabile per riuscire a difendersi nel modo corretto, in questi casi non c’è margine di errore dal momento che ad andarne di mezzo sono i dati sulla vostra persona e soprattutto i risparmi di chi ci casca, i quali non possono essere poi recuperati in nessuna maniera.