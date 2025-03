Motorola Edge 50 è in SCONTO PAZZESCO su Amazon: il prezzo cala del 31%

Motorola Edge 50 è disponibile su Amazon con un prezzo di vendita davvero ridotto rispetto al listino originario, lo smartphone di fascia media può essere vostro con una riduzione automatica davvero notevole, senza andare minimamente ad intaccarne le specifiche tecniche. Il tutto parte con un peso di circa 180 grammi, e dimensioni di 160,8 x 72,4 x 7,79 millimetri di spessore.

Il suo display è da 6,7 pollici di diagonale, un P-OLED di qualità superiore al normale, con oltre 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass 5, risoluzione di 1220 x 2712 pixel ed una densità di pixel pari a 446 ppi. Il processore abbraccia perfettamente la fascia media, essendo comunque un Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, con configurazione di 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna, fermo restando essere un octa-core con frequenza di clock fino a 2,5GHz, che viene a sua volta affiancato dalla GPU Adreno 644.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i tanti codici sconto gratis che potete avere in regalo solo con il canale Telegram dedicato ad Amazon, con tanti sconti e coupon gratis in regalo solo per gli iscritti.

Motorola Edge 50: la promozione su Amazon dal prezzo mai visto

Il prezzo di vendita di questo prodotto è davvero al minimo storico, con gli utenti che si ritrovano a poter acquistare un dispositivo con una riduzione di 250 euro rispetto al listino iniziale di 599 euro, arrivando così a pagarla solamente 379,90 euro (appunto sconto del 37% applicato in modo completamente automatico). Potete acquistare il prodotto premendo qui.

Il comparto fotografico di Motorola Edge 50 è davvero ricco, infatti nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 10 megapixel, ed anche uno zoom ottico 3X da 13 megapixel, per una resa che innalza il livello qualitativo dello scatto in sé, migliorando notevolmente un prodotto che di base avrebbe già comunque molto da dire per la qualità generale.