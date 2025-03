Truffa e problemi con gli account: il problema è grave, migliaia di utenti fregati

La truffa sta continuando ad agire in queste ore e le segnalazioni degli utenti sono diventate sempre di più. Secondo quanto riportato, l’inganno è sempre pronto a rubare i dati agli utenti e non solo: in tanti ci hanno perso anche dei soldi. La tecnica è sempre la stessa: il phishing. Ecco cosa sta succedendo in queste ore a diversi utenti che purtroppo si sono lasciati fregare dal testo cliccando sul link presente al suo interno.

Una nuova truffa è in corso ma di messaggi pericolosi ce ne sono ben due, eccoli qui

Come potete vedere in basso i testi sono diventati due, in quanto ormai una truffa non proviene solo da un gruppo di malviventi. Ce ne sono diverse in giro, con delle tecniche ormai affinate nel tempo che riescono a fregare anche i più attenti.

Questa è la prima ed agisce a nome di una celebre catena che tutti conoscono: Leroy Merlin. Ecco il testo:

“Il tuo Forno Elettrico per Pizza Ooni ti aspetta!

Caro cliente Leroy Merlin,

Siamo lieti di informarti che sei stato selezionato come uno dei nostri preziosi vincitori! Come segno della nostra gratitudine, siamo felici di assegnarti un Forno Elettrico per Pizza Ooni. Grazie per la tua continua fiducia e partecipazione.

RISCATTA IL TUO PREMIO“.

Oltre a questo messaggio però ce n’è anche un altro che purtroppo è diventato motivo di scompiglio proprio come il primo. Le persone in pratica vengono fregate siccome il testo gli fa credere di non aver registrato la loro dichiarazione dei redditi. Ovviamente è tutto un imbroglio, un inganno pronto a portare via dati personali e soldi come sempre. Ecco il testo:

“La sua dichiarazione dei redditi non risulta registrata.

La invitiamo a verificare la documentazione accedendo al sito per evitare eventuali sanzioni.

This email is from Meta powered by Pipefy.”