Instagram: i Reel ora possono essere riprodotti a velocità 2x, ecco come

Gli amanti dei video brevi hanno una nuova funzione da provare: Instagram ha appena iniziato il roll-out della riproduzione a doppia velocità per i Reels. La novità sarà disponibile per tutti entro oggi, 28 marzo 2025, e promette di rendere l’esperienza ancora più dinamica, soprattutto per chi ama andare dritto al punto.

Come guardare i Reels a doppia velocità su Instagram

Usare la nuova funzione è davvero semplice: basta tenere premuto sul bordo destro dello schermo per accelerare la riproduzione, o sul lato sinistro per tornare indietro. Il video verrà riprodotto a velocità 2x finché si tiene premuto. Gli utenti che hanno intenzione di usufruire di questa nuova ed interessante funzionalità, devono chiaramente procedere all’aggiornamento dell’applicazione per avere tutto a disposizione.

Secondo quanto riportato dall’azienda, sono stati proprio gli utenti a suggerire questa miglioria, una sorta di marcia in più che di certo aumenterà il numero di Reel guardati. In una dichiarazione, un portavoce del social ha affermato:

“Questa è stata una funzionalità molto richiesta dalla nostra community e speriamo che poter accelerare la riproduzione ti dia un maggiore controllo sulla tua esperienza con i Reels“.

Una funzione già nota ma non ovunque

Chi guarda molti video online conosce bene la riproduzione accelerata: YouTube, Netflix e TikTok offrono già da tempo la possibilità di guardare contenuti a 1.25x, 1.5x o 2x. Paradossalmente, YouTube Shorts, il principale concorrente dei Reels, non include ancora questa funzione.

Guardare i video a velocità doppia può non essere l’ideale per tutti, perché rende più difficile cogliere ogni parola o dettaglio. Ma può essere molto utile per saltare parti lente o rivedere rapidamente un passaggio interessante. Insomma, è uno strumento in più per chi vuole gestire meglio il tempo e i contenuti. Allo stesso tempo a beneficiarne saranno anche i creatori di contenuti: è chiaro che guardando un Reel al doppio della velocità, un utente può guardare il doppio dei contenuti nello stesso tempo. In questo modo aumenteranno le visualizzazioni per molti.