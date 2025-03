Very Mobile è il provider virtuale con l’offerta migliore: ecco 200 GB in 5G

Il gestore virtuale per eccellenza in questo momento risponde al nome di una sola azienda che è Very Mobile. Le sue offerte sono disponibili per pochi euro mensili e anche in questo mese di marzo c’è un’opportunità da non perdere che rispecchia il grande valore ma soprattutto io obiettivi che il provider si pone.

Very Mobile ha pensato ad una nuova offerta progettata appositamente per chi vuole tanti giga a un prezzo fisso e senza sorprese. La promozione include 150 GB al mese con il 5G incluso, minuti illimitati e SMS senza limiti, tutto al costo di 5,99€ al mese per sempre.

Un ulteriore vantaggio è la promozione speciale: chi attiva l’offerta entro il 13 marzo 2025 riceverà due mesi gratuiti, un’occasione interessante per chi desidera cambiare operatore senza spendere subito.

Chi può attivare questa offerta di Very Mobile a marzo 2025

Questa tariffa è disponibile solo per chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali. Non è quindi accessibile ai già clienti Very Mobile o a chi arriva da altri gestori più grandi.

Il passaggio può essere effettuato in modo rapido e semplice direttamente online o presso i punti vendita autorizzati.

Tanti giga in 5G e prezzo bloccato: Very Mobile è al top in questo momento

Very Mobile si distingue per le sue offerte chiare e senza costi nascosti. Il prezzo di 5,99€ al mese rimane invariato per sempre, senza aumenti imprevisti. Inoltre, il 5G è incluso gratuitamente, permettendo di navigare alla massima velocità disponibile.

Con 150 GB al mese, chiamate e messaggi illimitati, questa promozione è tra le più interessanti nel panorama degli operatori virtuali, soprattutto per chi cerca una tariffa conveniente e senza vincoli. Chi vuole approfittare della promo con due mesi gratis ha tempo fino al 13 marzo 2025 per attivarla. Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito ufficiale dove si può avere un resoconto generale della situazione.