RECENSIONE OnePlus Watch 3: è davvero il miglior smartwatch Android?

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 è il nuovo smartwatch premium dell’azienda cinese, un dispositivo che promette un mix perfetto tra design elegante, autonomia incredibile e funzioni avanzate per la salute. Dopo il successo del modello precedente, OnePlus ha alzato l’asticella, proponendo un orologio che punta a competere con i big del settore, da Samsung a Google, senza dimenticare il dominio Apple. Ma è davvero il miglior smartwatch Android sul mercato? Scopriamolo nella recensione.

Design e materiali

Fin dal primo impatto, il OnePlus Watch 3 si distingue per il suo design raffinato. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, con una lunetta in lega di titanio che aggiunge un tocco premium e migliora la resistenza agli urti. Il display è protetto da vetro zaffiro, un dettaglio che lo rende più resistente a graffi e urti rispetto alla concorrenza.

Il cinturino in fluoroelastomero incluso nella confezione è comodo e leggero, ma per chi cerca un look più sofisticato è disponibile una variante in pelle. L’orologio pesa circa 50 grammi, risultando ben bilanciato al polso e adatto a essere indossato tutto il giorno senza affaticare.

Sul lato destro troviamo una corona rotante, utile per scorrere tra le applicazioni e le notifiche senza dover toccare il display. Il grado di resistenza all’acqua è IP68, quindi può resistere a schizzi e immersioni brevi, ma non è pensato per il nuoto in mare o immersioni prolungate.

Display

Il OnePlus Watch 3 è dotato di un display AMOLED LTPO da 1,5 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. La qualità del pannello è eccellente: i colori sono vivaci, il nero è profondo e la luminosità di picco raggiunge 2200 nit, garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

La tecnologia LTPO permette di adattare il refresh rate in base all’uso, risparmiando batteria senza compromettere la fluidità dell’interfaccia. È presente la modalità always-on display, con diversi quadranti personalizzabili.

Prestazioni e autonomia

OnePlus ha optato per una doppia architettura hardware, con il chip Snapdragon W5 Gen 1 affiancato da un co-processore BES2800. Questa configurazione permette di ottimizzare il consumo energetico, utilizzando il processore principale solo quando necessario e delegando le attività meno complesse al co-processore.

L’esperienza d’uso è fluida, senza rallentamenti, e il sistema operativo Wear OS 5 offre un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità. È possibile scaricare app direttamente dal Google Play Store, rispondere alle notifiche con la tastiera integrata e utilizzare Google Assistant per i comandi vocali.

Uno dei punti di forza è senza dubbio l’autonomia. La batteria da 631 mAh offre fino a 4 giorni di utilizzo con un uso standard e può arrivare fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico. Grazie alla ricarica rapida VOOC, si ottiene oltre il 50% di carica in meno di 30 minuti.

Funzionalità per la salute e lo sport

Il OnePlus Watch 3 è equipaggiato con una serie di sensori avanzati per il monitoraggio della salute:

Sensore ottico del battito cardiaco a 8 canali , per misurazioni più precise

, per misurazioni più precise Pulsossimetro a 16 canali, per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2)

Monitoraggio continuo dello stress, basato su variazioni della frequenza cardiaca

Sensore della temperatura al polso, per tracciare eventuali variazioni durante la giornata.

Il dispositivo offre oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e allenamenti funzionali. Grazie al GPS a doppia frequenza, il tracciamento degli allenamenti all’aperto è preciso, senza la necessità di portare con sé lo smartphone.

Una delle funzioni più interessanti è il “60s Health Check-In”, che permette di ottenere un riepilogo rapido dello stato di salute in 60 secondi, analizzando battito cardiaco, SpO2, livello di stress e temperatura corporea.

L’unica pecca è l’assenza della funzione ECG (elettrocardiogramma), che molti competitor di fascia alta includono nei loro modelli.

Software e connettività

Basato su Wear OS 5, il OnePlus Watch 3 offre piena compatibilità con Google Wallet, permettendo pagamenti contactless tramite NFC. La connettività è completa: Bluetooth 5.2, Wi-Fi e GPS integrato garantiscono una connessione stabile e un’ottima precisione di localizzazione. Tuttavia, manca la versione con connettività LTE, il che significa che non è possibile utilizzarlo in modo completamente indipendente dallo smartphone.

L’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa permette di controllare la smart home e gestire attività quotidiane direttamente dal polso.

Conclusioni

OnePlus Watch 3 è senza dubbio uno degli smartwatch più completi per utenti Android. Offre un design elegante, uno schermo AMOLED LTPO di alta qualità, prestazioni solide e un monitoraggio della salute molto accurato.

L’autonomia è eccezionale, e la ricarica rapida è un valore aggiunto. Tuttavia, la mancanza della connettività LTE e dell’ECG potrebbero essere dei limiti per chi cerca un dispositivo senza compromessi. Secondo me, uno dei prodotti più completi che ci siano in circolazione e che sfida apertamente i competitor più blasonati. Il prezzo è di 349,00€, leggermente più alto dei concorrenti ma sotto i 299€ è da prendere al volo.