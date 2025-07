Samsung Galaxy Watch8: 100 euro in REGALO con il CODICE Amazon gratis

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare il Samsung Galaxy Watch8, il nuovo smartwatch dell’azienda sudcoreana può essere vostro con una spesa già ridotta, sebbene ufficialmente sarà lanciato sul mercato il 25 luglio. Avete capito bene, oggi può essere acquistato con una riduzione effettiva di 100 euro su Amazon.

Il prodotto viene commercializzato in due colorazioni, Dark Grey e White, e soprattutto in due varianti che differiscono per la dimensione del quadrante: 40 o 44 millimetri. Nel nostro caso vi proponiamo l’offerta legata alla versione più grande, appunto con 44 mm di diagonale, una delle più complete e funzionali, anche se ci rendiamo conto essere più adatta ad un pubblico maschile o dal polso particolarmente grande. Da notare in fase d’acquisto un altro aspetto molto importante, la connessione alla rete avviene solo tramite il bluetooth, ciò sta a significare che non supporta l’installazione di eSIM o similari, ma sarà sempre necessario averlo collegato o connesso allo smartphone.

Samsung Galaxy Watch8: una promozione così non si era mai vista

Volete il miglior smartwatch in circolazione? allora dovete subito pensare di acquistare Galaxy Watch8, un prodotto che arriverà sul mercato esattamente il 25 luglio, ma che già da oggi promette assolute faville. Il suo prezzo finale di vendita è elevato, in primis perché è completamente nuovo, ma anche perché è il top del top. La spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere è di 409 euro, con comunque la possibilità di ricevere uno sconto di 100 euro con l’applicazione del codice GWATCH2025. Ordinatelo premendo qui.

Da notare che il coupon deve essere necessariamente applicato manualmente dall’utente, in caso contrario non potrà essere fruito completamente, né potrà essere applicato una volta completato l’ordine o il pagamento.