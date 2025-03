Vivo punta sull’innovazione tecnologica: realtà estesa e robotica

Vivo ha deciso di espandere il proprio primato, concentrandosi su due settori tecnologici in forte crescita: la realtà estesa e la robotica. Questa importante decisione è stata annunciata nel corso del recente Boao Forum for Asia. Qui l’azienda ha mostrato per la prima volta un’anteprima del suo nuovo visore, denominato Vivo Vision. Fino a questo momento, il prodotto finale non è ancora stato svelato del tutto, ma l’evento ha offerto uno sguardo esclusivo, creando curiosità tra gli appassionati del settore. Il visore è stato descritto dalla compagnia come un passo importante verso il potenziamento delle sue capacità nel campo della realtà aumentata e virtuale. L’intento è quello di offrire un’esperienza immersiva avanzata. La presentazione definitiva del dispositivo è prevista invece per metà anno, ma al momento sono pochi i dettagli tecnici rivelati.

Vivo crea un centro di ricerca per sviluppare cervelli e occhi dei robot

In questo contesto, Vivo ha spiegato che l’iniziativa legata alla realtà estesa rappresenta un primo passo fondamentale per l’ingresso nel mondo della robotica. L’azienda considera infatti l’approccio all’XR come cruciale per sviluppare competenze avanzate in settori chiave come il real-time computing. Questa tecnologia è fondamentale per il progresso delle macchine autonome e interattive. Le ambizioni di Vivo si estendono oltre il visore, mirando a perfezionare l’intelligenza artificiale e le tecnologie di visione, competenze che potrebbero essere applicate alla robotica.

Da questo punto di vista, Vivo è ancora in una fase iniziale, ma ha già annunciato la creazione di un laboratorio di ricerca. Questo si chiamerà Vivo Robotics Laboratory. Il nuovo centro lavorerà sullo sviluppo delle componenti essenziali per la robotica, come i sistemi di intelligenza artificiale e le tecnologie ottiche, che permetteranno di migliorare le capacità visive dei robot. L’azienda ha sottolineato che vorrebbe applicare l’esperienza accumulata nel settore degli smartphone e delle fotocamere per realizzare dispositivi robotici più avanzati.