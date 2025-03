Le novità di Microsoft Foto su Windows 10 e 11: un passo verso l’intelligenza artificiale

Microsoft ha lanciato un corposo aggiornamento per l’app Foto di Windows 10 e 11, attualmente disponibile per gli Insider. Questo segna una tappa importante nell’evoluzione della galleria ufficiale. Poiché sembra destinare particolare attenzione all’ uso dell’intelligenza artificiale. La quale sta diventando sempre più centrale nelle strategie della compagnia. La principale novità è l’introduzione del tasto Copilot, che permette agli utenti di ottenere analisi dettagliate delle immagini e suggerimenti per modifiche e inquadrature. Il tutto è facilmente accessibile dalla barra degli strumenti, vicino al nome del file. Insomma, un’innovazione che facilita estremamente l’interazione con l’AI.

Microsoft supporta nuovi formati e migliora gli strumenti

Altre migliorie riguardano l’accessibilità ai comandi di IA. Premendo il tasto destro su una foto in Esplora File, gli utenti possono accedere a un menu con scorciatoie per strumenti avanzati. Come ad esempio la gomma magica e la ricerca visiva tramite Bing. Un’altra funzionalità interessante riguarda la possibilità di eseguire ricerche web su testo riconosciuto (OCR) direttamente dalla selezione di un’immagine. La Microsoft Foto diventa così un’app sempre più versatile. In quanto integra le ultime novità tecnologiche in modo fluido e intuitivo.

Microsoft ha ampliato le funzionalità della Galleria con supporto alle sottocartelle, rendendo la gestione delle immagini più organizzata. In più, l’introduzione del formato JXL, evoluzione del tradizionale JPEG, offre una maggiore qualità nelle immagini senza aumentare troppo le dimensioni dei file. Sul fronte degli aggiornamenti ai tool AI, sono stati apportati miglioramenti importanti a strumenti come Image Creator e Restyle Image. I quali ora offrono risultati più precisi e di qualità superiore. Con queste modifiche, Microsoft Foto si conferma così uno strumento potente, destinato a semplificare la gestione e la modifica delle immagini, per un’esperienza utente sempre più completa e innovativa. Le aspettative sono molto alte, non ci resta altro che vedere come tali modifiche saranno accolte dal pubblico.