Meta Quest: in arrivo una super funzionalità

A quanto pare la nota realtà Meta non ha intenzione di abbandonare il progetto legato alla realtà virtuale ed anzi vuole rilanciare, la nota azienda infatti si sta dedicando in maniera importante e attenta agli update e a migliorare le funzionalità del proprio visore per la realtà virtuale, proprio in tal senso dall’ultima versione del software installato a bordo ci giunge un interessante novità che riguarda il futuro e soprattutto la condivisione all’interno dell’ecosistema di questo particolare strumento, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Condivisione delle schermate

Analizzando nel profondo il codice dell’ultima versione di Horizon OS dei visori Meta Quest, è apparsa una stringa che porta la voce share, quest’ultima dovrebbe corrispondere ad una nuova funzionalità che permetterebbe la condivisione di finestre di dialogo e multimediali 2D all’interno di un ecosistema virtuale, ciò consentirebbe sostanzialmente a tutti i partecipanti di una medesima stanza virtuale di visualizzare ciò che l’utente che sta vedendo e condividendo.

Nello specifico all’interno del sistema operativo è stato individuato un tasto per attivare questa funzionalità e un tasto per interromperla, segno che è gli sviluppatori stanno lavorando all’introduzione di questa nuova opzione che probabilmente arriverà in beta con le prossime versioni del sistema operativo, ovviamente si tratterebbe di un posto importante dal momento che tale opzione risulterebbe molto comoda soprattutto all’interno di quegli ambienti lavorativi che consentono o necessitano di una profonda condivisione dei contenuti nei vari team di sviluppo e lavoro.

Ovviamente non ci sono state conferme da parte Meta ma nemmeno smentite, la presenza di questi bottoni all’interno del sistema operativo lascia però pensare che il rilascio di questa funzionalità non sia poi così lontano, sicuramente anche quest’ultima attraverserà la classica fase di beta testing per poi procedere ad un rilascio graduale per tutti coloro che sono in possesso di un visore appartenente alla famiglia appena descritta, dunque non rimane che attendere per vedere cosa accadrà.