Volkswagen accelera sull’automazione grazie a Valeo e Mobileye

Il Gruppo Volkswagen, insieme a Valeo e Mobileye, vuol ridefinire gli standard dell’automazione nei veicoli futuri. L’accordo, destinato a lasciare il segno, nasce con un obiettivo preciso. Le aziende lavorano per portare i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) a un nuovo livello, migliorando sicurezza e comfort. I veicoli basati sulla piattaforma MQB potranno così raggiungere il Livello 2+ di guida automatizzata. Questa tecnologia permetterà ai conducenti di cedere temporaneamente il controllo del veicolo in determinate situazioni. Ovviamente non su strade urbane trafficate, ma le auto potrebbero muoversi da sole ad esempio su lunghi tratti in autostrada. L’a Volkswagen sta spingendo oltre i confini della tecnologia, trasformando ciò che era fantascienza in realtà. La partnership punta non solo a soddisfare le aspettative dei consumatori, ma anche a rispondere alle nuove normative stringenti, tenendo conto delle diverse variabili da rispettare.

Il contributo tecnologico di Valeo e Mobileye alle auto Volkswagen

Dirk Große-Loheide, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen, crede che questo accordo sia un deciso passo avanti nel processo di trasformazione del gruppo. L’acquisto congiunto di hardware e software, infatti, riduce la complessità della catena di fornitura. La semplificazione non è solo sinonimo di efficienza, ma anche di competitività. Volkswagen, è ovvio, che in tal modo voglia continuare a offrire ai clienti soluzioni di alta qualità mantenendo costi accessibili.

Si parla sempre più di guida autonoma e automazione, ma la vera sfida sta nel riuscire a combinare innovazione e sostenibilità economica. Le aziende, come Volkswagen, stanno riuscendo a trovare un equilibrio perfetto tra avanzamento tecnologico e ottimizzazione delle risorse. La guida del futuro sarà alla portata di tutti? Valeo e Mobileye giocheranno un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi sistemi avanzati per Volkswagen. Valeo fornirà centraline, sensori e soluzioni di parcheggio ad alte prestazioni, mentre Mobileye metterà a disposizione la sua piattaforma Surround ADAS. Il cuore di questa tecnologia sarà il processore EyeQ 6 High, tra i più avanzati per la gestione della guida automatizzata. L’integrazione delle tecnologie di mappatura di Mobileye, inoltre, permetterà un miglioramento significativo delle prestazioni complessive del sistema. Volkswagen si prepara ora a ridefinire l’idea stessa di automazione.