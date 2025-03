Porsche rivoluziona il suo infotainment a partire dal 2026

Il mondo della tecnologia sta facendo passi da gigante giorno dopo giorno e tutto ciò sta riguardando anche il mondo delle automobili, queste ultime infatti stanno ricevendo così come tutti gli altri strumenti di vita quotidiana, importanti aggiornamenti che includono anche software sempre più all’avanguardia e in grado di offrire un’esperienza d’uso della vettura il quanto più smart e integrata possibile.

Tutte le aziende automobilistiche, dunque stanno cercando di dire la loro anche a questo livello, offrendo sistemi all’interno dell’abitacolo sempre più digitali e ricchi di funzionalità, A questa gara a quanto pare si sta iscrivendo anche Porsche, l’azienda sembra aver avuto una presa di coscienza in merito all’evoluzione tecnologica che anche le automobili stanno attraversando e dunque a partire dal 2026 rinnoverà in modo importante e profondo i sistemi di infotainment Delle sue vetture Andando a rivoluzionare in maniera importante il suo Porsche Communication Management.

Più tecnologia e più digitale

L’evoluzione del suo sistema prevista per le vetture prodotte a partire dal 2026 introdurrà interessanti novità tra le quali spicca in primis una profonda integrazione con Alexa, in modo da offrire un’esperienza d’uso decisamente fluida, facile e intuitiva.

Ma non è tutto dal momento che assisteremo all’arrivo del tanto atteso Porsche App Center, già Già visto solamente su Porsche Macan, di butterà anche sugli altri modelli, ciò permetterà di effettuare un download rapido e veloce di tutte le nostre applicazioni preferite tra le quali spiccano sicuramente YouTube e Spotify, non è tutto le applicazioni saranno integrabili con Alexa e dunque ad esempio per riprodurre della musica, basterà richiamare l’assistente vocale di Amazon e chiederle di riprodurre la canzone desiderata, come se non bastasse per tutti coloro che chiamano la musica di qualità eccezionale, i modelli prodotti dal 2026 garantiranno il supporto a Dolby Atmos, per un audio di livello decisamente assoluto.