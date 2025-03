Elettrico inarrestabile in California: le colonnine superano i distributori

La California ha dimostrato ancora una volta il suo spirito pionieristico nel campo della mobilità elettrica. Con oltre 178.000 colonnine di ricarica installate, lo stato ha superato il numero delle tradizionali stazioni di servizio per benzina e diesel. Il risultato sorprendente riflette anni di investimenti mirati e un impegno costante delle autorità locali per trasformare radicalmente il mondo dei trasporti e portarlo all’elettrico. Grazie a progetti differenti come quello da 55 milioni di dollari per installare colonnine rapide in luoghi strategici, la California conferma la sua leadership. Si guarda ora anche oltre l’elettrico: 1,4 miliardi di dollari sono stati stanziati per la creazione della più ampia rete di ricarica a idrogeno negli Stati Uniti.

Rete di ricarica: numeri in crescita in California di colonnine, ma tecnologie arretrate

Eppure, dietro ai numeri impressionanti, la realtà è più complessa. La stragrande maggioranza delle colonnine installate sono infatti di livello 2, tecnologie ormai superate che richiedono lunghi tempi per una ricarica completa. Dei 178.549 punti, ben 162.178 sono di questo tipo, rappresentando oltre il 90% della rete. Solo una piccola parte è dotata di ricarica rapida a corrente continua, che permette di accumulare energia in appena 15 minuti. Nonostante la capillarità della rete di colonnine, è quindi lecito chiedersi se sia o meno sufficiente per sostenere una domanda in crescita esponenziale dell’elettrico.

Il futuro dell’elettrico è alle porte?

La California Energy Commission, attraverso le parole del suo presidente David Hochschild, assicura che l’esperienza di ricarica per i conducenti elettrici sta migliorando quotidianamente. Lo stato continuerà a investire nelle colonnine , con particolare attenzione alle aree meno accessibili, per rendere i veicoli elettrici una scelta sempre più semplice per i consumatori. Il fatto poi che il 25% dei veicoli venduti in California sia elettrico appare come un segnale inequivocabile: la transizione è già in atto, ma non senza ostacoli. Saranno gli infrastruttori, le tecnologie e la velocità di adattamento a fare la differenza nel futuro della mobilità sostenibile.