Gemini espande l’overlay: ora si può chiedere informazioni sui luoghi

Google sta estendendo il rollout di una nuova funzione dell’overlay di Gemini, che consente di ottenere dettagli contestuali su luoghi visualizzati nella schermata.

Google sta rilasciando una nuova funzione per l’overlay di Gemini, la modalità che sovrappone l’assistente AI all’interfaccia di Android. La nuova opzione consente di ottenere informazioni contestuali su luoghi mostrati a schermo, integrando funzionalità già note come le ricerche contestuali o la lettura di contenuti selezionati.

La novità compare come voce nel menu fluttuante che si apre dopo aver attivato l’overlay con uno swipe o una pressione prolungata. L’opzione si chiama “Chiedi informazioni su un luogo” e permette di interrogare direttamente Gemini per ricevere informazioni rilevanti su località visibili in una mappa, in una pagina web, in un’app o persino in una foto.

Secondo quanto emerso, la funzione è in fase di rollout graduale, e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Alcuni dispositivi aggiornati con l’ultima versione di Google app (15.12.28.29.arm64) segnalano già la presenza della voce nel menu dell’overlay, mentre altri non la vedono.

L’introduzione di questa funzione rientra nella strategia di Google di rendere Gemini sempre più utile in contesti reali, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per analizzare ciò che l’utente sta visualizzando e offrire suggerimenti o dati contestuali in tempo reale.

L’opzione “Chiedi informazioni su un luogo” permette a Gemini di analizzare visivamente il contenuto a schermo e di rispondere con informazioni pertinenti. Se, ad esempio, si visualizza una foto con un edificio noto o una mappa con un punto d’interesse, Gemini può identificare la posizione e offrire informazioni storiche, orari di apertura, recensioni e link utili.

Il funzionamento ricorda in parte le funzionalità di Google Lens, ma è integrato direttamente nell’overlay di Gemini, che punta a diventare un assistente contestuale sempre presente, capace di rispondere in base a ciò che si vede o si fa sullo smartphone.

L’introduzione di questa nuova funzione rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione dell’assistente Google in un assistente AI completo, in grado di seguire il contesto e anticipare i bisogni dell’utente. Gemini, con queste novità, mira a superare i limiti degli assistenti vocali tradizionali, offrendo risposte visive, interattive e pertinenti al momento d’uso.