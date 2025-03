Gemini AI sostituirà Google Assistant entro il 2025

Dopo anni di servizio, Google Assistant verrà definitivamente sostituito da Gemini AI. L’azienda di Mountain View ha confermato che, entro la fine del 2025, il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale prenderà il posto del suo predecessore su quasi tutti i dispositivi mobili. Solo gli smartphone più datati, con Android 9 o versioni precedenti e meno di 2GB di RAM, non riceveranno l’aggiornamento.

Secondo Google, milioni di utenti hanno già effettuato la transizione, scegliendo Gemini AI al posto di Google Assistant per le proprie attività quotidiane. Nei prossimi mesi, il passaggio sarà automatico per la maggior parte degli utenti, e entro il 2025 Google Assistant non sarà più disponibile per il download. Questa trasformazione non si limiterà agli smartphone: l’intelligenza artificiale verrà integrata anche in tablet, smartwatch, cuffie, automobili e dispositivi domestici smart.

Google Gemini sostituirà completamente Google Assistant

L’obiettivo di Google è migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo un assistente più avanzato e reattivo. Gemini AI sostituirà Google Assistant garantendo tutte le funzioni già disponibili, come il controllo del calendario, la ricerca di informazioni e l’invio di messaggi. La principale differenza sta nella tecnologia: Gemini sfrutta un’intelligenza artificiale più potente, capace di comprendere il contesto e rispondere in modo più preciso.

Mentre Google accelera nel settore AI, Apple ha rallentato lo sviluppo della versione avanzata di Siri. Secondo alcune indiscrezioni, la situazione sarebbe fonte di imbarazzo per l’azienda di Cupertino, che fatica a tenere il passo della concorrenza. Nel frattempo, altri produttori di smartphone stanno implementando soluzioni AI sempre più sofisticate, rendendo l’intelligenza artificiale una componente essenziale della tecnologia moderna, come effettivamente sta accadendo nell’ultimo periodo. Sempre più realtà stanno virando fortemente sul mondo dell’intelligenza artificiale, con dispositivi sempre più connessi e ricchi di funzionalità che assistano completamente tutti coloro che ogni giorno hanno tra le mani un dispositivo mobile, o comunque portatile.