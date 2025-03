Trust rivoluziona il gaming mobile con Mylox

Il mercato dei controller per smartphone si arricchisce con il GXT 735 Mylox. Ovvero l’ultima proposta di Trust. Questo gamepad, compatibile con dispositivi Android e iOS, si connette tramite Bluetooth 5.0 e punta a offrire un’esperienza di gioco immersiva e confortevole. Il design ergonomico garantisce una presa stabile, grazie a un morsetto a molla rivestito in gomma. È dunque in grado di adattarsi a telefoni di diverse dimensioni.

Al momento però non abbiamo ancora la possibilità di valutare i reali feedback da parte dei consumatori. Di conseguenza, non possiamo ancora avere la certezza che il nuovo controller venga apprezzato come si pensa.

Mylox: prestazioni e autonomia, un controller per lunghe sessioni di gioco

Il Mylox non si limita però ai soli giochi mobile. Gli utenti Apple infatti possono sfruttarlo per il Remote Play di PlayStation. Mentre su Android supporta il cloud gaming di Xbox e Nvidia GeForce Now. Un dettaglio caratterizzante poi è la doppia vibrazione integrata, la quale restituisce un feedback tattile deciso. Mentre i pulsanti con illuminazione LED RGB aggiungono un tocco estetico moderno.

Trust ha pensato in modo particolare a tutti gli appassionati che trascorrono ore davanti allo schermo. Il Mylox infatti integra una batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 12 ore, permettendo sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Un aspetto da migliorare però è la mancanza di una porta di ricarica accessibile durante l’uso. Poiché una volta agganciato il telefono, non sarà possibile collegarlo all’alimentazione.

Disponibile su Amazon in due colorazioni, nero e grigio, il GXT 735 Mylox viene proposto al prezzo di 49,99€. In linea quindi ad altri modelli simili come GameSir e EasySMX. L’assenza di grilletti analogici potrebbe rappresentare un punto debole per alcuni giocatori, ma la qualità costruttiva e le funzionalità offerte lo rendono una scelta competitiva.

Insomma, con questa nuova uscita, Trust si posiziona come un marchio attento alle esigenze dei gamer mobile. Propone dunque un controller versatile e dal design assolutamente accattivante.