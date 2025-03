Fastweb: un’offerta mobile completa per tutti

Fastweb ha lanciato una nuova offerta mobile che punta su convenienza e qualità. Con un costo mensile di 8,95€, i clienti possono usufruire infatti di 150GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, e 100 SMS. La proposta include anche la possibilità di navigare in 5G nelle aree coperte dal servizio, senza alcun costo aggiuntivo. Per rendere l’esperienza ancora più completa, Fastweb offre il WiFi-Calling. Ovvero un servizio che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la connessione Wi-Fi disponibile.

L’innovazione di Fastweb passa anche dalla protezione dei dati e dalla formazione digitale

Ma non è finita qui. In quanto Fastweb pone particolare attenzione anche alla trasparenza. Puntando su tariffe chiare e senza costi nascosti. I clienti possono testare l’offerta senza impegno, grazie alla mancanza di vincoli contrattuali. In più, la SIM o l’eSIM vengono attivate in modo semplice e veloce, con la possibilità di farlo anche tramite SPID o CIE, garantendo la massima sicurezza. Se si sottoscrive anche a promozione per la casa poi, si ottengono ulteriori sconti e vantaggi. Come ad esempio la possibilità di combinare Internet e telefonia mobile in un’unica soluzione.

Fastweb non si ferma alla sola offerta mobile, ma arricchisce la propria proposta con servizi innovativi. La compagnia infatti ha da poco introdotto FastwebProtect. Cioè un pacchetto di sicurezza online che include protezione da frodi e blocco dei siti malevoli. Il servizio è gratuito per i primi tre mesi, dopodiché diventa a pagamento. In più, i clienti possono accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy. Un’opportunità formativa gratuita per acquisire competenze digitali in un mercato in continua evoluzione.

L’ azienda è impegnata anche nella sostenibilità. Promuovendo l’utilizzo di SIM ecologiche e puntando a ridurre le proprie emissioni di carbonio. Con l’obiettivo di diventare Net Zero entro il 2035, Fastweb si impegna a donare un milione di euro per la protezione dell’ambiente. Un grande segno di responsabilità verso il pianeta.