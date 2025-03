Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe deludere le aspettative

Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE sarà il prossimo smartphone pieghevole economico del colosso sudcoreano, che si prepara a rivolgere i suoi dispositivi di punta a una fascia ancora più ampia di utenti, i quali potrebbero però non apprezzare quanto dedotto dalle ultime anticipazioni emerse in merito al design e alla scheda tecnica dello smartphone. Render e rapporti abbastanza dettagliati, infatti, rivelano che il Galaxy Z Flip 7 Fan Edition potrebbe deludere le aspettative di tutti.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: lo smartphone non avrà nulla di nuovo

Mentre Samsung sembra aver intenzione di aggiornare il suo prossimo pieghevole a conchiglia, dotandolo di un display esterno ancora più grande ed elegante grazie al riposizionamento dei sensori fotografici, tanta attenzione non appare rivolta al modello low cost in arrivo quest’anno. Il colosso potrebbe, infatti, proporre un Samsung Galaxy Z Flip FE che altro non è se non una copia del Galaxy Z Flip 6. La nuova variante economica si distinguerà dal modello rilasciato lo scorso anno per le sue dimensioni: il Galaxy Z Flip FE sarà leggermente più grande probabilmente per la presenza di una batteria più grande. Il leaker SammyGuru permette di osservare lo smartphone in un video che mostra un’unità fittizia che potrebbe comunque rivelarsi fedele a quanto sviluppato dall’azienda, possiamo notare la presenza di due sensori fotografici e un display esterno dalle dimensioni invariate, pari a 3,4 pollici; mentre il display interno sarà da 6,7 pollici. Voci più recenti hanno, inoltre, smentito la presenza del chip Exynos 2500 in favore dell‘Exynos 2400.

La data di presentazione del pieghevole economico di Samsung non è ancora emersa, le ipotesi a riguardo sostengono un arrivo posticipato rispetto a quello dei pieghevoli di punta. Samsung è solita dedicare un Galaxy Unpacked estivo ai suoi smartphone Galaxy Z, che quest’anno potrebbero comprendere anche una variante tri-fold, in grado di piegarsi su se stessa per ben tre volte.