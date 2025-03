Haofei Wang lascia X e alimenta i dubbi sul team tecnico

Un altro nome di peso lascia X. Questa volta si tratta di Haofei Wang, responsabile dell’ingegneria dei prodotti del social dal luglio 2023 e, prima ancora, esperto di machine learning in Twitter per quasi due anni. Insomma, una figura che ha vissuto da dentro il passaggio dalla vecchia gestione a quella attuale e che ha ricoperto ruoli di primo piano, assumendosi anche nuove responsabilità dopo l’arrivo di Elon Musk. Ora, però, la sua avventura nell’azienda è giunta al termine.

Dimissioni e assunzioni scuotono il reparto tech di Musk

I motivi della sua uscita non sono stati resi noti e né Musk né X hanno commentato la questione. Di certo, però, il dipartimento di ingegneria della piattaforma sta vivendo un periodo di rinnovamento. Di recente, infatti, sono entrati a far parte del team Mike Dalton e Uday Ruddaraju, entrambi provenienti da Robinhood e ora impegnati anche nelle attività di xAI. Un cambio di volti che lascia intendere come Musk stia cercando di riorganizzare il gruppo tecnico dietro X e i suoi progetti più ambiziosi.

L’addio di Wang arriva a distanza di poche settimane da un altro caso che ha fatto discutere. A febbraio, infatti, Benjamin de Kraker, membro dello Human Data Team di xAI, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato minacciato di licenziamento per un post pubblicato su X. Nel suo messaggio, de Kraker esprimeva un’opinione personale su Grok 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale, giudicandolo inferiore alla concorrenza. Un commento che, a quanto pare, non è stato gradito ai piani alti, tanto che gli è stato chiesto di rimuoverlo. Di fronte all’aut aut, ha preferito lasciare il posto.

Questi episodi, pur diversi tra loro, sembrano riflettere un clima piuttosto teso all’interno dell’azienda. Da quando Musk ha preso il comando, X ha attraversato numerosi cambiamenti, tra licenziamenti, nuove assunzioni e una strategia in continua evoluzione. Il recente ingresso di figure chiave e l’uscita di alcuni veterani suggeriscono che il riassetto non sia ancora terminato. Resta da vedere se questa nuova direzione porterà X a rafforzarsi o se, al contrario, l’instabilità interna finirà per rallentarne la crescita.