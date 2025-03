Cina: BYD Sealion 05 EV fa il suo debutto ufficiale

A quanto pare, d’ora in avanti la Cina potrà vantare una nuova automobile all’interno del proprio arsenale di auto elettriche, nello specifico stiamo parlando della nuovissima BYD Sealion 05 che ha fatto il suo debutto sul mercato cinese, dov’è disponibile a prezzi compresi tra 117.800 e 137.800 yuan, ovvero tra i 15.000 e i 17.555 euro.

Caratteristiche

Il primo dettaglio che ovviamente salta subito all’occhio, è rappresentato dal design Ocean Aesthetics, quest’ultimo si basa su linee molto pulite e si muove in grado di risultare gradevoli a qualsiasi sguardo, per il resto abbiamo che l’auto si basa sulla nuova piattaforma e-Platform 3.0 Evo.

Per quanto riguarda il corpo dell’auto abbiamo dimensioni con lunghezza di 4,52 metri ed una larghezza di 1,86 metri, in altezza abbiamo invece 1,63 metri, mentre il passo raggiunge i 2,72 metri.

Per quanto riguarda invece il vano bagagliaio, quest’ultimo garantisce un volume di trasporto di 600 l che può essere esteso a 1416 l nel caso si decida di ripiegare i sedili posteriori.

Per quanto riguarda invece la porzione interiore dell’automobile, l’utente potrà contare su un ampio schermo centrale da 12,8 pollici che serve per gestire tutte le principali funzioni del veicolo, compreso tutto ciò che è legato alla multimedialità e alle connessioni della vettura, come se non bastasse è presente un ulteriore display integrato nel piantone dello sterzo da 8,8 pollici LCD.

Nella porzione più centrale del vano anteriore dell’abitacolo sono presenti i tasti fisici accompagnati da due cilindri porta bicchieri e una superficie dedicata alla ricarica smartphone via wireless, ma non è tutto, l’azienda ha anche implementato un vano porta oggetti in grado di scaldare o raffreddare il suo contenuto da un minimo di -6° ad un massimo di 50°.

L’ultima funzionalità degna di essere descritta e sicuramente il sistema di guida autonomo implementato dall’azienda cinese e dal nome DiPilot 100, che basa la percezione dell’ambiente esterno su cinque radar a onde millimetriche, dodici sensori a ultrasuoni e dodici telecamere.