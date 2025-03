Apple rilascerà il suo primo iPhone Fold nel 2026

Negli ultimi anni Samsung ha affermato la sua posizione nel settore degli smartphone pieghevoli impegnandosi al fine di tenere testa ai suoi principali rivali, pur rimanendo sorpresa dalla continua assenza di Apple, che ha volontariamente deciso di non inserirsi nel settore. Le voci su un iPhone Fold circolano, infatti, da tantissimi anni ma puntualmente sono state smentite dalla presa di consapevolezza che Apple non avrebbe mai rilasciato un dispositivo con display flessibile se non appena pienamente in grado di modellarne le sue caratteristiche ed esaltarne la sua qualità. Finalmente qualcosa sembra essere cambiato e sempre più anticipazioni si diffondono in rete affermando che, entro il 2026 avremo la possibilità di conoscere il primo iPhone Fold.

iPhone Fold: il pieghevole potrebbe debuttare il prossimo anno

Il prossimo anno, dunque, Apple potrebbe presentare il suo primo iPhone Fold. Si dice che lo smartphone riprenderà quanto messo in atto dall’azienda sul suo inedito iPhone 17 Air e che dunque avrà una struttura particolarmente sottile ed elegante e che presenterà un meccanismo a cerniera che renderà la piega del display quasi invisibile. iPhone Fold potrebbe avere un display esterno da 5,5 pollici e un display interno da 7,8 pollici, e potrebbe essere alimentato da una batteria dalla capacità abbondante.

Le sue caratteristiche tecniche così come i punti di forza del suo design non sono noti ma le prime informazioni sul costo del dispositivo si sono già diffuse. Lo smartphone pieghevole di Apple potrebbe essere disponibile a un costo di partenza di circa 2000 dollari ma la notizia non è stata ancora confermata. Apple non si è espressa in merito ai suoi programmi futuri, dunque non è ancora da considerare ufficiale l’arrivo di iPhone Fold entro il prossimo anno. La Mela morsicata dovrà affrontare numerosi test prima di poter ritenere il suo pieghevole all’altezza delle aspettative, non è da escludere infatti che l’attesa possa essere ancora lunga.