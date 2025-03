OPPO A40M a un prezzo imperdibile su Amazon: approfittane subito

Il vostro smartphone non è più in grado di offrire una buona efficienza? L’Oppo A40M si posizione tra le soluzioni pensate per gli utenti che sono in certa di un device economico ma al tempo stesso in grado di offrire tutto quello di cui si necessità per effettuare chiamate, utilizzare i social e scattare foto di buona qualità. Con le offerte di primavera Amazon il rapporto qualità/prezzo aumenta ancora di più perché il prezzo di listino viene scontato del 25%.

Il display LCD da 6,67” con risoluzione HD+ è uno dei punti di forza di questo smartphone che offre anche una protezione visiva. Oltre a ciò, naturalmente, il processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 consente all’utente di utilizzare lo smartphone accedendo a un’esperienza d’uso fluida e reattiva.

Oppo A40M: prezzo imbattibile su Amazon

Con il suo design leggero e sottile, l’A40M si contraddistingue per la cura dei dettagli e l’eleganza. Uno smartphone che non passa inosservato se collocato nella fascia di prezzo bassa. Oltre a ciò, l’Oppo A40M dispone di una batteria 5100mAh che consente di avere lunghe sessioni di utilizzo con una singola carica.

Buona memoria grazie agli 8GB di RAM, espandibile fino a 16GB, e la memoria di archiviazione che arriva a ben 256GB, espandibile fino ad 1TB. Tutto ciò, consente all’utente di poter archiviare documenti e foto mantenendo al tempo stesso un’adeguata reattività del dispositivo in qualunque momento.

Non manca una fotocamera frontale da 5MP e una fotocamera posteriore da 50MP con sensore di luminosità ambientale. Un comparto fotografico che, per il prezzo di cui parliamo, consente di fare foto chiare e nitide.

Giunti a questo punto, non possiamo non ribadire che l’Oppo A40M rappresenta la scelta migliore su questa fascia di prezzo. Le offerte di primavera consentono di risparmiare ancora di più sul prezzo di listino iniziale grazie allo sconto del 25%. Approfittatene subito portando a casa questo smartphone a soli 149,99 euro.