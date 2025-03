Apple Watch: il design potrebbe subire uno stravolgimento davvero interessante

Da anni ormai assistiamo all’emergere di brevetti e indiscrezioni secondo i quali Apple avrebbe realizzato alcuni dei suoi dispositivi interamente in vetro ma finora il colosso non ha ancora introdotto alcuna novità costituita esclusivamente da tale materiale. Un rapporto apparso in questi ultimi giorni sostiene però che qualcosa potrebbe presto cambiare. Secondo Instant Digital, infatti, Apple potrebbe presto realizzare un Apple Watch interamente in vetro, con comandi touch anche sulla cornice.

Apple Watch in vetro: il dispositivo potrebbe non essere così lontano come immaginiamo

Secondo la fonte, Apple potrebbe presto dedicarsi alla realizzazione di un Apple Watch in vetro per poi pensare di implementare tale aggiornamento anche sugli iPhone del futuro. L’adozione del vetro per i suoi dispositivi non rappresenterebbe una scelta puramente estetica, infatti, lo smartwatch potrebbe offrire una maggiore superficie d’utilizzo consentendo agli utenti di interagire anche i bordi laterali del dispositivo per eseguire dei comandi.

La notizia è ancora priva di fondamenta, dunque, è bene considerare quanto emerso soltanto come una supposizione che potrebbe in futuro avere dei risvolti. Nonostante ciò sarebbe molto interessante scoprire in che modo Apple aggirerebbe i problemi legati alla fragilità del vetro, che potrebbe comportare una minore resistenza agli urti e ai graffi andando così a intaccare la qualità complessiva del prodotto.

In passato sono apparsi numerosi brevetti circa la realizzazione di MacBook e tastiere in vetro ma anche in questo caso il problema principale riguardava proprio la precarietà del materiale che avrebbe comportato non poche problematiche per gli utenti. Staremo a vedere quali saranno le idee del colosso e in che modo potrebbe implementare un tale design sugli iPhone previsti nei prossimi anni.

L’adozione del titanio per i melafonini più recenti ha già rappresentato un punto di svolta per Apple, che ha ispirato colossi come Samsung, pronti a far ricorso al materiale sui dispositivi di punta. In tal ottica, il passaggio al vetro potrebbe essere visto come un aggiornamento rivoluzionario che non lascerà indifferente gran parte del pubblico.