OnePlus 13 e Samsung Galaxy A24 ricevono aggiornamenti: migliorie alla fotocamera e patch di sicurezza

OnePlus e Samsung hanno avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per OnePlus 13 e Samsung Galaxy A24. L’aggiornamento per lo smartphone di OnePlus introduce miglioramenti significativi per la fotocamera, mentre il dispositivo di Samsung riceve la patch di sicurezza di febbraio 2025, con correzioni a vulnerabilità del sistema.

OnePlus 13: aggiornamento per la fotocamera

L’ultimo aggiornamento di OnePlus 13 si concentra sull’ottimizzazione della qualità fotografica. Gli utenti hanno segnalato, nelle versioni precedenti, problemi legati alla messa a fuoco e alla gestione dei colori in determinate condizioni di luce. Il nuovo firmware corregge questi aspetti, migliorando la precisione dell’autofocus e la riproduzione cromatica delle immagini.

Tra le modifiche principali, OnePlus ha lavorato su:

Messa a fuoco più rapida e precisa nelle fotocamere posteriori;

Bilanciamento del bianco migliorato per garantire scatti più naturali;

Ottimizzazione del contrasto nelle foto scattate in ambienti con illuminazione difficile.

L’aggiornamento include anche alcune correzioni minori a livello di sistema, che dovrebbero migliorare la fluidità generale del dispositivo.

Samsung Galaxy A24: patch di sicurezza di febbraio 2025

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Galaxy A24, che porta con sé la patch di sicurezza di febbraio 2025. Questa patch è pensata per risolvere vulnerabilità presenti nel sistema Android e nell’interfaccia One UI.

Il firmware, identificato con il codice A245FXXS8CYB1, è stato distribuito in diversi mercati, tra cui Asia, Africa e Medio Oriente, e arriverà gradualmente su tutti i dispositivi compatibili. Le patch di sicurezza mensili sono fondamentali per proteggere gli utenti da possibili attacchi informatici e per correggere falle che potrebbero essere sfruttate da software malevoli. Samsung consiglia di installare l’aggiornamento il prima possibile per garantire la massima protezione dei dati personali.

Come installare gli aggiornamenti

Per aggiornare il proprio OnePlus 13, gli utenti possono accedere a Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software e verificare la disponibilità della nuova versione.

Chi possiede un Samsung Galaxy A24, invece, può controllare la presenza dell’update in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Se l’aggiornamento non è ancora disponibile, arriverà nei giorni successivi in base alla distribuzione regionale.

Gli aggiornamenti software di OnePlus e Samsung dimostrano l’attenzione dei produttori nel migliorare le prestazioni e la sicurezza dei loro dispositivi. L’ottimizzazione della fotocamera su OnePlus 13 promette scatti più precisi e fedeli alla realtà, mentre la patch di sicurezza per Samsung Galaxy A24 garantisce maggiore protezione da minacce informatiche. Per ottenere il massimo dai propri dispositivi, è sempre consigliabile mantenere il software aggiornato e installare tempestivamente le nuove versioni rilasciate dai produttori.