Samsung Galaxy Watch5 Pro in OFFERTA ASSURDA su Amazon: lo sconto segreto di oggi

I modelli di smartwatch attualmente disponibili sul mercato sono davvero tantissimi, tra i più richiesti ed apprezzati da parte del pubblico troviamo sicuramente i prodotti di casa Samsung, con la serie Galaxy Watch a farla letteralmente da padrona in un settore molto ricco di scelte. In questi giorni su Amazon è stata attivata una campagna promozionale decisamente interessante, che permette di abbassare il livello di spesa dell’ottimo Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Il modello in questione viene commercializzato nella variante con diagonale del display di 45 millimetri, colorazione completamente nera e cinturino realizzato in silicone di ottima qualità, che a sua volta presenta una chiusura molto stabile ed affidabile anche per utilizzi sul lungo periodo. Il collegamento alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite connessione bluetooth, ciò sta a significare che la versione in oggetto non presenta supporto ad eSIM o altro tipo di connessione internet.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: uno sconto inedito e fantastico

E’ facile pensare di risparmiare su Amazon, periodicamente sono disponibili sconti molto interessanti con i quali potersi confrontare per spendere relativamente poco, come nel caso di Samsung Galaxy Watch5 Pro, uno smartwatch che non rappresenta più l’ultimo modello attualmente in commercio, ma che comunque offre una buona base di partenza in termini di specifiche tecniche e prestazioni. Il suo listino di 499 euro è un lontano ricordo, oggi l’utente lo potrà pagare solamente 267,50 euro, con riduzione automatica del 46%, pari a 230 euro, direttamente premendo questo link.

La batteria viene definita da Samsung a lunga durata, resta comunque di livello superiore rispetto alle generazioni precedenti dello stesso smartwatch, innalzandone così il livello qualitativo e permettendo all’utente di goderne appieno per più tempo.