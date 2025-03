Samsung Galaxy Tab S10 FE arriverà a breve: ecco la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy S25 Edge è sicuramente il dispositivo del colosso sudcoreano sul quale sono accesi i riflettori in queste settimane ma non meno rilevante appare l’arrivo imminente del Samsung Galaxy Tab S10 FE, che sarà disponibile anche nella versione Plus. A riguardo sono emerse tantissime informazioni che ci permettono di conoscere tutti i dettagli del dispositivo, comprese alcune immagini, i costi previsti e gli accessori ufficiali. Scopriamo, quindi, quali saranno i punti di forza dei prossimi tablet.

Samsung Galaxy Tab S10 FE/Plus: tutto sulla scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE avrà un display LCD da 10,9 pollici mentre la versione Plus accoglierà per la prima volta un pannello LCD da 13,1 pollici. Entrambi i modelli saranno alimentati da un chip Exynos 1580, che sarà accompagnato da una batteria da 8000 mAh sul modello base e da una da 10900 mAh sul modello Plus., entrambe con supporto alla ricarica rapida a 45 W. I due tablet avranno una struttura molto più leggera rispetto ai loro predecessori e avranno uno spessore di soli 6mm che li renderà esteticamente molto più equilibrati, avranno un sensore fotografico anteriore da 12 MP e uno posteriore da 13 MP.

Samsung dovrebbe rilasciare ben quattro versioni del suo Galaxy Tab S10 FE, che avrà un costo di partenza di 579,00 euro per arrivare ai 779,00 euro per la variante da 256 GB. Il Galaxy Tab S10 FE Plus, invece, avrà un costo di partenza di ben 749,00 euro, anche in questo caso sono previste tre varianti, tra cui la versione da 256 GB con un costo di 949,00 euro.

Accessori in arrivo per il nuovo Galaxy Tab S10 FE Plus

Stando a quanto emerso finora, Samsung rilascerà una serie di accessori ufficiali per il suo Galaxy Tab S10 FE Plus. Gli utenti potranno acquistare una pellicola protettiva in grado di ridurre il riflesso dei raggi solari andando incontro a una spesa di 35,00 euro; potranno ottenere la Hybrid Book Cover al costo di 109,00 euro o optare per la Book Cover Keyboard con AI Key, la nota cover con tastiera integrata e tasto dedicato all’accesso diretto agli assistenti AI, andando incontro a una spesa di 269,00 euro.