OnePlus Nord CE 4 Lite ora è in SUPER OFFERTA del 40% su Amazon

OnePlus Nord CE 4 Lite è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia media della telefonia mobile, mettendo a disposizione dei consumatori italiani specifiche tecniche davvero di tutto rispetto, sebbene comunque vada considerato il fatto che stiamo parlando di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile. Lanciato sul mercato nel corso del 2024, il prodotto rientra in termini di dimensioni con gli standard del periodo, raggiungendo specificatamente 162,9×75,6×8,1 millimetri di spessore, con un peso di 191 grammi.

Il suo display presenta diagonale di 6,67 pollici, con una risoluzione massima pari a 1080 x 2400 pixel, densità di 395 ppi e tecnologia AMOLED, che si appoggia ad ogni modo anche sul refresh rate fino a 120Hz, per riuscire a godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il comparto fotografico è di tutto rispetto per la sua fascia di prezzo di posizionamento, raggiungendo per la precisione 50 megapixel ed anche un ultragrandangolare da 2 megapixel nella parte posteriore (per scatti dalla risoluzione massima pari a 8165 x 6124 pixel).

OnePlus Nord CE 4 Lite: lo sconto è da pazzi su Amazon

Una spesa sempre più bassa vi attende per l’acquisto di OnePlus Nord CE 4 Lite, uno smartphone che costa davvero pochissimo se pensate che comunque il listino iniziale era di 329 euro, e che oggi sono necessari 199 euro da investire per comprarlo a questo link. Coloro che sceglieranno di aggiungerlo al carrello potranno comunque godere di una garanzia di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato.

Dal design decisamente moderno e piacente per i giovani, il dispositivo integra un processore di fascia media, stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), che viene completato da una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.