Kena mobile: mai a corto di giga con questa super promozione

Al giorno d’oggi, scegliere una promozione da attivare sul proprio numero di cellulare Non è per nulla una scelta facile dal momento che il mercato della telefonia italiana garantisce davvero tantissime possibilità alle quali accedere con semplicità e che garantiscono caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze di tantissimi consumatori, i provider infatti garantiscono offerte di ogni genere pensate per venire incontro ai desideri e alle possibilità di tutti, i prezzi sono infatti stratificati per consentire a chiunque di usufruire di una promozione in grado di offrire un’esperienza d’uso efficiente e soddisfacente.

se avete bisogno di un’offerta che non costi molto, ma che vi garantisca davvero tantissimi giga per navigare senza nessun tipo di preoccupazione allora l’operatore che fa per voi e Kena mobile, quest’ultimo ha messo sul suo sito ufficiale una nuova promozione che garantisce davvero tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero interessante, tantissimi dati per navigare senza preoccupazioni con una chicca dedicata ai clienti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti giga

L’offerta in questione garantisce che sceglie di attivarla 100 giga di traffico dati in 4G che aumentano a 200 GB se decidete di attivare la ricarica automatica, abbinati a minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il punto forte dell’offerta risulta il costo di attivazione che sarà completamente gratuito se deciderete di fornire i consensi commerciali e un regalo Che catena fa a chi decide di attivare l’offerta, il primo rinnovo infatti sarà completamente gratuito e comincerete a pagare a partire dal secondo, se siete interessati tutto ciò che vi resta da fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore e procedere all’attivazione, anche la portabilità è supportata in determinati casi e in base all’operatore di provenienza, date un’occhiata se dunque avete bisogno di mantenere il vostro numero ma di cambiare operatore, bastano pochi click per prendere l’offerta.