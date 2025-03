Audi A5 2025: l’ibrido Plug-in che promette oltre 100km in elettrico

La nuova Audi A5 2025 amplia la sua serie. Come? Con l’introduzione delle versioni ibride Plug-in. L’ultima evoluzione della berlina e della station wagon della casa tedesca porta con sé motorizzazioni avanzate. Cioè capaci di percorrere oltre 100km in modalità completamente elettrica. L’obiettivo è quello di combinare alte prestazioni con una maggiore efficienza, sfruttando una tecnologia all’avanguardia.

Le nuove Audi A5 e-hybrid 4 sono disponibili sia nella variante berlina sia nella Avant. Esse si affidano poi a un sistema propulsivo che abbina un motore termico a un’unità elettrica. Il cuore della vettura è un 2.0TFSI a quattro cilindri da 252CV. Al quale si accoppia un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143CV. La potenza complessiva è offerta in due livelli. Ovvero 299CV e 367CV, con una coppia massima rispettivamente di 450 e 500Nm. Le prestazioni sono di alto livello. Si parla infatti di un’accelerazione da 0 a 100km/h in 5,9secondi per la variante meno potente e 5,1sec per quella più performante. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 250km/h. Invece in modalità esclusivamente elettrica si raggiungono i 140km/h.

AUDI A5 2025: batteria ottimizzata e ricarica efficiente

Per garantire un’autonomia importante in modalità elettrica, Audi ha sviluppato una batteria con una capacità totale di 25,9kWh. L’adozione della tecnologia cell-to-pack ha permesso di aumentare la densità energetica. Tutto ciò però senza incidere troppo sugli ingombri e ottimizzando lo spazio a bordo.

L’autonomia dichiarata in elettrico varia tra 102 e 105km nel ciclo-WLTP, a seconda della versione scelta. Anche i consumi risultano contenuti. Si attestano infatti tra i 2,0 e i 2,7l ogni 100km. Per la ricarica, Audi ha previsto un sistema in corrente alternata da 11kW. Mentre manca un’opzione per la ricarica in corrente continua, presente invece su altri modelli del Gruppo Volkswagen.

L’Audi A5 e-hybrid quattro e la sua variante Avant saranno disponibili in 3 allestimenti. Ovvero Business, BusinessAdvanced ed S-line edition, con una dotazione di serie completa. Tra gli elementi di spicco figurano lo sterzo progressivo, il climatizzatore trizona e i cerchi in lega da 18”. Ma anche il park assist con retrocamera e il cruise control adattivo. I prezzi partono da 64.300€ per la berlina. Mentre si parla di 66.700€ per la versione-Avant. Il loro arrivo nelle concessionarie è previsto per il secondo trimestre del 2025.