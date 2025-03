Gemini ora è integrato in Google Maps: si possono chiedere info sui luoghi

Gemini, l’assistente AI di Google, si arricchisce di una nuova integrazione che punta a semplificare ancora di più le ricerche legate ai luoghi. Grazie all’unione con Google Maps, è ora possibile fare domande mirate su ristoranti, negozi, attrazioni turistiche e altre attività direttamente all’interno dell’app di navigazione.

Questa nuova funzione, chiamata “Chiedi sul luogo”, compare sotto forma di un pulsante ogni volta che si attiva Gemini da Maps. Toccare il luogo che interessa, attivare l’AI e poi premere sul tasto dedicato: così Gemini riceve automaticamente il link della posizione selezionata e può fornire risposte precise e contestuali.

Cosa si può chiedere a Gemini su Google Maps

Una volta avviata la funzione, è possibile chiedere a Gemini informazioni come:

Come raggiungere un posto;

Cosa si trova nei dintorni;

Dettagli sui piatti presenti nel menù di un ristorante;

Prodotti venduti in un determinato negozio.

Durante i primi test effettuati da Android Authority, l’integrazione ha dato il meglio con luoghi ben precisi, come bar, ristoranti o attività commerciali. Un esempio? Chiedendo informazioni a Gemini su un ristorante mediterraneo, l’assistente ha risposto con un elenco di piatti serviti, tra cui il souvlaki. Tuttavia, per domande più generiche, come quelle su un intero quartiere o una zona della città, le risposte sono state meno efficaci, e in molti casi l’assistente ha semplicemente rimandato ai risultati di Google Search.

Come provare questa nuova funzione

La funzione è ancora in fase di distribuzione, quindi potrebbe non essere visibile a tutti gli utenti. A volte il pulsante “Chiedi sul luogo” non compare o Gemini non riesce a recuperare i dati di Maps. Non sembra essere necessario l’abbonamento a Gemini Advanced, ma Google non ha ancora confermato ufficialmente questo dettaglio.

Per attivare l’integrazione sono richieste queste versioni aggiornate delle app:

Google : 16.10.40 o superiore;

Gemini : 1.0.686588308;

Google Maps: 25.12.01.

Una piccola novità, insomma, che apre la strada a un’interazione più fluida tra intelligenza artificiale e servizi che molti già usano ogni giorno.