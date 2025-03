Volkswagen nel 2024: crescita tra le difficoltà, il futuro è elettrico

Il Gruppo Volkswagen ha chiuso il 2024 con un fatturato di 324,7 miliardi di euro, un piccolo aumento in confronto al 2023. Una performance che, seppur lievemente positiva, non nasconde la difficoltà che l’intero mercato a livello globale sta attraversando. Le previsioni erano più ambiziose, ma la sfida di operare in un mercato incerto è stata ardua. A fronte di un aumento delle vendite, il risultato operativo ha registrato una contrazione del 15%, scendendo a 19,1 miliardi di euro. Come si spiegano questi numeri? Le difficoltà sono evidenti: un margine operativo più basso e un flusso di cassa netto in forte calo. Ma c’è chi guarda al futuro con speranza. L’azienda ha puntato su un’espansione strategica in settori cruciali, come la mobilità elettrica e la guida autonoma.

Volkswagen prosegue verso un futuro da costruire

Nonostante le non poche sfide finanziarie, Volkswagen ha un chiaro obiettivo per il 2025. Prevede una crescita del fatturato del 5%, con utile operativo in aumento. In particolare, le immatricolazioni di modelli 100% elettrici in Europa hanno segnato un incredibile +88%, segno di un cambiamento radicale nelle abitudini di acquisto. La domanda di mobilità sostenibile cresce. Ma questa è la vera sfida: il Gruppo continuerà a investire pesantemente in tecnologie innovative, dai veicoli elettrici ai software, con una stima di investimento compresa tra il 12% e il 13%.

Non si tratta solo di numeri da raggiungere, qui si parla di un impegno verso il futuro. Considerando poi che il mercato automobilistico è in continua evoluzione, non sarà affatto semplice migliorare. Il flusso di cassa netto previsto per il prossimo anno oscillerà tra 2 e 5 miliardi di euro, a indicare una gestione prudente ma focalizzata su un futuro sostenibile. Il 2024 ha segnato una tappa intermedia in un lungo percorso. Volkswagen non si arrende, ma affronta il futuro con determinazione, continuando a rafforzare le proprie alleanze strategiche. Il mondo dell’automobile è in trasformazione e chi avrà il coraggio di innovare sarà protagonista del cambiamento.