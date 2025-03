La comunicazione satellitare si espande a Samsung e Google

La comunicazione satellitare ha subito una rapida evoluzione. Con le recenti innovazioni sta diventando una componente sempre più integrata nella telefonia mobile. Tale tecnologia, un tempo limitata a dispositivi specializzati, sta ora trovando spazio anche nei modelli di smartphone di fascia alta. Ciò grazie all’inclusione di modem avanzati in grado di supportare le reti NTN (non-terrestrial network). Tale cambiamento rappresenta un passo avanti importante per la connettività globale, soprattutto in situazioni di emergenza. O anche in aree prive di copertura cellulare tradizionale.

Connessione satellitare: le novità per i dispositivi mobili

Skylo Technologies non è nuova a tale settore. L’azienda ha già collaborato con Verizon. Ciò per abilitare funzionalità simili sui suoi dispositivi compatibili. Dimostrando l’interesse crescente per le reti NTN da parte degli operatori di telefonia. L’integrazione della comunicazione satellitare, infatti, rappresenta un vantaggio importante per le aziende del settore. Ciò consentendo loro di offrire ai clienti un livello di connettività superiore. Oltre che rispondere alla domanda sempre più diffusa di soluzioni affidabili per la comunicazione in contesti remoti.

Un esempio di tale tendenza arriva dagli Stati Uniti. Qui Spectrum Mobile e Xfinity Mobile hanno annunciato una collaborazione con Skylo Technologies. Lo scopo è introdurre un nuovo servizio di messaggistica satellitare. Tale servizio sarà disponibile sui prossimi modelli di smartphone di punta, come il Samsung Galaxy S25. Ed anche il Google Pixel 9. Riguardo quest’ultimi non saranno compresi i Pixel 9a. Tale dispositivo, infatti, non dispone del supporto necessario per la connettività satellitare. Il motivo riguarda le specifiche del suo modem.

Non sono ancora stati rilasciati dettagli ufficiali sui costi del servizio di Spectrum Mobile e Xfinity Mobile. Stesso discorso per le modalità di attivazione. È probabile che ulteriori informazioni verranno diffuse nelle prossime settimane. In concomitanza con il lancio ufficiale del servizio. L’espansione della comunicazione satellitare nel settore smartphone potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti restano connessi.