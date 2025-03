Tesla vittima di atti vandalici: creata una task force

Testa è al centro di pericolosi attacchi che si stanno verificando negli Stati Uniti. Si tratta di un’elevata ondata di violenza che coinvolge le concessionarie e le auto dell’azienda di Elon Musk. Gli attacchi comprendono incendi dolosi, spari. E svariati atti vandalici. Quest’ultimi si stanno diffondendo in almeno nove Stati. A tal proposito, è intervenuta l’FBI che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. In quest’ultima si mette in guardia la popolazione e invita a segnalare qualsiasi attività sospetta.

Tesla vittima di atti vandalici: ecco cosa accade

Secondo le prime indagini, gli attacchi sembrano motivati da dissenso politico e ideologico nei confronti di Musk. Tali atti di violenza sono stati considerati da alcuni analisti come una forma di terrorismo interno. Hanno spinto le forze dell’ordine ad aumentare i controlli. Inoltre, è stata formata una task force dedicata. Il suo obiettivo è proteggere le proprietà Tesla e identificare i responsabili.

Kash Patel, direttore dell’FBI, ha commentato l’accaduto su X. Secondo quanto dichiarato l’agenzia sta intensificando le indagini. Inoltre, è stato annunciato che i colpevoli verranno perseguiti con il massimo rigore. Anche Ben Williamson, vicedirettore per gli affari pubblici dell’FBI, ha commentato l’accaduto. Confermando la creazione di un’unità speciale. Incaricata di coordinare gli sforzi investigativi. Al fine di contrastare tali episodi di violenza. Nel frattempo, Tesla ha deciso di adottare misure straordinarie. Ciò per proteggere le proprie strutture e i veicoli nei concessionari. Tra le strategie implementate, vi è il rafforzamento della sicurezza in alcune aree particolarmente a rischio. E l’attivazione della “modalità sentinella” su tutte le auto esposte nei punti vendita.

Mentre le indagini proseguono, l’FBI invita chiunque abbia informazioni sugli atti vandalici contro Tesla a contattare le autorità locali. Resta da vedere se le misure adottate basteranno a fermare tali atti di violenza. O se saranno necessarie ulteriori azioni per garantire la sicurezza delle strutture e dei veicoli Tesla.