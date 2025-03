Google Messaggi cambia volto: un nuovo design ispirato a WhatsApp

L’app Messaggi di Google continua la sua evoluzione. Essa infatti sta affrontando un nuovo restyling che avvicina l’esperienza d’uso a quella delle principali applicazioni di messaggistica. L’ultima modifica riguarda il campo di testo all’interno delle chat. Il quale ora appare più grande e allineato a sinistra, offrendo maggiore comodità durante la digitazione. In più, i pulsanti sono stati riposizionati. Infatti l’icona “+” rimane a sinistra, mentre “emoticon” e “galleria” si spostano a destra. Tutti gli elementi sono ora inclusi in una pillola, con un’area circolare dedicata alla registrazione vocale posizionata accanto al pulsante degli allegati.

Un cambiamento definitivo o un altro esperimento di Google?

Le novità però non si fermano qui. Il tasto per le registrazioni vocali si trasforma automaticamente in “Invio” non appena si inizia a scrivere un messaggio. Una funzionalità già presente in WhatsApp e altre app simili. Il vecchio campo di testo, pur allineandosi meglio con i messaggi già inviati, offriva poco spazio per la scrittura. Con questa riprogettazione dunque, il rischio di toccare accidentalmente altri pulsanti viene ridotto al minimo. Rendendo l’interfaccia più intuitiva e funzionale per l’utente.

La nuova interfaccia è stata rilasciata pian piano nelle ultime settimane e ora sembra essere disponibile per la maggior parte delle persone attraverso la versione 20250311_04_RC01 dell’app, scaricabile dal Play Store. Però, non è la prima volta che Google modifica il design di Messaggi, sollevando dubbi sulla stabilità di questa scelta. Nei mesi scorsi infatti, l’azienda aveva già sperimentato diverse varianti dell’interfaccia. Ampliando ad esempio le dimensioni del campo di testo e aumentando lo spazio tra la scritta “Messaggio” e i margini.

Resta da vedere se questa configurazione rimarrà invariata o se Google continuerà a sperimentare nuove soluzioni. Gli utenti più attenti avranno sicuramente notato i cambiamenti e, come spesso accade, le opinioni potrebbero essere divise tra chi apprezza la nuova impostazione e chi preferiva il vecchio design.