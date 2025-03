Nintendo Direct: arrivano tante novità che non ti aspettavi

Gli scorsi giorni si è svolto il Nintendo Direct di Marzo che fa da apriporte a quello del 2 aprile che sarà dedicato interamente a Nintendo Switch 2, durante questo Direct, però, abbiamo assistito a quello che in molti tempo fa avevano previsto, ovvero il canto del cigno del modello di prima generazione che ha visto l’arrivo di numerosi titoli che saranno l’ultima tranches prima del passaggio di consegne ufficiali previsto per aprile, come se non bastasse, però oltre ai tantissimi giochi annunciati, Nintendo ha anche annunciato due nuove funzionalità che arriveranno con un aggiornamento di sistema e con un’applicazione, la prima corrisponde alle Virtual Card, queste ultime appunto arriveranno tramite update ad aprile 2025 e consentiranno lo scambio di videogiochi tra account dello stesso piano famiglia, la seconda invece sarà l’applicazione Nintendo Today!, una nuova app che sarà disponibile da oggi su Android e iOS, quest’ultima includerà una sezione notizie in tempo reale dedicata al mondo Nintendo consentirà all’utente di leggere tantissime curiosità in merito ai personaggi e i contenuti dei giochi appartenenti alla gigantesca famiglia rappresentata dall’azienda giapponese.

I giochi in arrivo prossimamente

DRAGON QUEST 1 & 2 HD-2D REMAKE – Data di lancio non definita

– Data di lancio non definita NO SLEEP FOR KANAME DATE – FROM AI: THE SOMNIUM FILES – 25 luglio 2025

– 25 luglio 2025 RAIDOU REMASTERED – 19 giugno 2025

– 19 giugno 2025 SHADOW LABYRINTH – 18 luglio 2025

– 18 luglio 2025 PATAPON 1+2 REPLAY – 11 luglio 2025

– 11 luglio 2025 STORY OF SEASONS: GRAND BAZAAR – 27 agosto 2025

– 27 agosto 2025 METROID PRIME 4: BEYOND – 2025 (data precisa non annunciata)

– 2025 (data precisa non annunciata) DISNEY VILLAINS: CURSED CAFÉ – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi WITCHBROOK – Inverno 2025

– Inverno 2025 THE ETERNAL LIFE OF GOLDMAN – Inverno 2025

– Inverno 2025 GRADIUS ORIGINS – 7 agosto 2025

– 7 agosto 2025 RIFT OF THE NECRODANCER – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi TAMAGOTCHI PLAZA – 27 giugno 2025

– 27 giugno 2025 LEGGENDE POKÉMON Z-A – Fine 2025 (data precisa non annunciata)

– Fine 2025 (data precisa non annunciata) RHYTHM HEAVEN GROOVE – 2026

– 2026 SAGA FRONTIER 2 REMASTERED – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi MONUMENT VALLEY 1 – 15 aprile 2025

– 15 aprile 2025 MONUMENT VALLEY 2 – 15 aprile 2025

– 15 aprile 2025 MONUMENT VALLEY 3 – Estate 2025

– Estate 2025 EVERYBODY’S GOLF: HOT SHOTS – 2025

– 2025 MARVEL COSMIC INVASION – Inverno 2025

– Inverno 2025 TOMODACHI LIFE: UNA VITA DA SOGNO – 2026

La lista è sicuramente corposa e rappresenta l’ultimo balzo del modello di prima generazione che si appresta ormai ad andare incontro al pensionamento.