Samsung Galaxy S26 Ultra: batteria più grande ma ecco cosa mancherà nella fotocamera

Gli utenti stanno ancora acquistando i modelli della serie Galaxy S25 Ultra arrivati poco più di un mese fa ma a quanto pare già si parla di ciò che sarà prossimamente. Stando a quanto riportato in queste ore, il Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare con delle novità interessanti ma anche con qualche mancanza rispetto all’attuale top di gamma. In primis ci sarà una batteria più performante.

Batteria da 5.500 mAh e nuovo approccio tecnologico

Il cambiamento più rilevante riguarderebbe l’autonomia. I prototipi in fase di test integrerebbero una batteria da 5.500 mAh, superando finalmente il limite dei 5.000 mAh che Samsung non ha mai oltrepassato nei suoi modelli Ultra. Si tratterebbe di una batteria “stacked”, una tecnologia già adottata da diversi concorrenti cinesi come OnePlus, Honor e vivo.

Con una batteria più capiente, l’autonomia complessiva migliorerebbe sensibilmente, colmando una delle poche lacune rispetto alla concorrenza asiatica.

Una fotocamera in meno, ma con buon motivo

Le prime voci parlano anche di un taglio nel comparto fotografico: il Galaxy S26 Ultra potrebbe passare da quattro a tre fotocamere posteriori. Nello specifico, il nuovo setup includerebbe:

un sensore principale da 200 MP ;

un’ ultra-grandangolare da 50 MP ;

una fotocamera con zoom ottico 4x da 200 MP.

L’eliminazione di uno dei due obiettivi zoom sembra legata all’introduzione del diaframma variabile sul sensore principale, tecnologia già sperimentata da Samsung in passato e ora pronta a tornare. In questo modo, si ridurrebbe la necessità di un’ulteriore lente dedicata al teleobiettivo.

S Pen con Bluetooth: forse un ritorno

Un altro dettaglio emerso riguarda la possibile reintroduzione del supporto Bluetooth per la S Pen, opzione assente sull’attuale Galaxy S25 Ultra. Sebbene non sia ancora certo che Samsung abbia deciso di riportarla a bordo, alcuni prototipi in fase di test includerebbero già questa funzionalità.

Si tratta di una caratteristica molto richiesta dagli utenti, che potrebbe segnare un ritorno gradito, ma per il momento resta solo una possibilità da confermare.