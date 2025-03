Shopping online: fenomeno in crescita in Italia

L’e-commerce italiano continua la sua crescita inarrestabile. Consolidandosi come un settore chiave dell’economia nazionale. Secondo il nuovo report di idealo, tre categorie merceologiche stanno trainando il mercato digitale. Si tratta di elettronica (+5%), arredamento e giardino (+8%) e moda e accessori (+35%). Un elemento chiave che emerge dal report è la crescente importanza della comparazione dei prezzi per lo shopping online.

Shopping online: dettagli emersi dal report

Oltre l’80% degli italiani effettua almeno un acquisto mensile online. Il 22% di loro considera strumenti come idealo fondamentali. Ciò per ottenere informazioni dettagliate sui prodotti e individuare le offerte migliori. Tale trend dimostra come i consumatori non siano più semplicemente alla ricerca del prezzo più basso, ma di un’esperienza d’acquisto più consapevole e personalizzata.

Un altro dato importante riguarda l’atteggiamento delle nuove generazioni verso il risparmio. Il 67% degli utenti è disposto ad acquistare da negozi meno noti se il prezzo è competitivo. Percentuale che sale al 74,5% nella fascia d’età 16-24 anni. Ciò evidenzia una maggiore attenzione al valore piuttosto che al brand. Specialmente nel settore dell’elettronica, che rimane uno dei più richiesti tra i giovani.

In un contesto di rincari in alcune categorie, come videogiochi (+50,5%) e volanti gaming (+40,5%), la possibilità di confrontare i prezzi si rivela essenziale. Ciò al fine di ottimizzare la spesa. Alcuni prodotti, come console di gioco, tablet e cuffie, possono registrare ribassi fino al –19,5%, –16% e –15,3% rispettivamente. Inoltre, il Calendario del Risparmio di idealo sottolinea l’importanza della stagionalità negli acquisti. Ad aprile i prezzi di PC e schede madri calano. A maggio conviene acquistare televisori e gamepad. Mentre a giugno si trovano ottime offerte su smartphone e action cam.

L’e-commerce italiano sta quindi vivendo un’evoluzione in cui consapevolezza e convenienza giocano un ruolo sempre più centrale. I consumatori sono più informati, attenti e strategici. Ciò determina un mercato digitale sempre più competitivo e orientato al valore. Si tratta di uno scenario interessante che evidenzia gli interessi degli utenti nel settore dello shopping online.