App Google: ecco la nuova scheda “Attività” per l’app Android, come funziona

Sto per arrivare una novità molto importante per gli utenti che utilizzano l’app Google su Android. Secondo le prime testimonianze, ben presto la scheda “Salvati” sarà sostituita da una nuova scheda chiamata “Attività”. In primo luogo sembra che l’obiettivo del gigante americano sia quello di permettere agli utenti un accesso molto più rapido e semplice alla cronologia ma anche ai contenuti salvati. Almeno per ora questa novità è in fase di sperimentazione anche sul robottino verde.

Una nuova scheda per avere tutto a portata di tap

“Attività”, la nuova scheda in questione, potrà essere trovata in basso a destra dagli utenti. Sarà posizionata sempre nella barra di navigazione, sostituendo l’attuale pulsante “Salvati”. Di conseguenza, la sezione “Notifiche” verrà spostata nella parte superiore dell’interfaccia, rendendo il layout un po’ più simile a quello già visto su dispositivi Apple.

All’interno di “Attività” ci saranno tre aree principali di cui gli utenti potranno beneficiare:

Cronologia : qui sarà possibile visualizzare le ultime ricerche e i siti visitati, accompagnati da data, ora, dominio e favicon. Ogni scheda sarà dotata di opzioni rapide come “Salva”, “Condividi” ed “Elimina”;

Elementi salvati : questa sezione mostrerà in formato carosello tutti i contenuti che l’utente ha deciso di salvare nel tempo, come luoghi su Google Maps, immagini, film e articoli;

Collezioni: un’area dove saranno organizzati in modo ordinato i contenuti raggruppati dall’utente in collezioni personalizzate.

Il vero punto di forza dell’aggiornamento sembra essere l’integrazione della cronologia direttamente nella schermata principale, evitando il passaggio da menù più complessi o dalla pagina “La mia attività”. Un modo più veloce per riprendere le ricerche lasciate in sospeso o rivedere un sito interessante trovato nei giorni precedenti.

Quando arriva sul canale stabile

Attualmente la scheda “Attività” è in fase di test e non è ancora disponibile nella versione stabile dell’app. Tuttavia, il fatto che sia già attiva da tempo su iOS fa pensare che il rilascio per tutti gli utenti Android possa essere vicino. Non resta che attendere l’aggiornamento ufficiale.