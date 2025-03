Android, Play Store di Google: oggi gratis app e giochi a pagamento, la lista

Anche oggi si può approfittare di una grande promozione sul Play Store di Google. Gli utenti Android hanno trovato dei titoli a pagamento che sono diventati gratis e che dunque possono essere scaricati senza pagare nulla sullo smartphone o sul tablet. La promozione ovviamente è valida solo per chi ha un dispositivo con questo sistema operativo in quanto è legata a Google Play.

Android: sul Play Store ecco dei titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis per gli utenti

È una giornata molto interessante per gli utenti Android. Sono infatti comparsi dei giochi e delle applicazioni che in genere hanno un prezzo ma questa volta totalmente gratuiti. I titoli in questione spaziano tra servizi molto interessanti per l’utilità dello smartphone fino ad arrivare ai giochi perfetti per passare del tempo magari in pausa pranzo al lavoro.

Bisogna ricordare anche un altro aspetto molto importante che deve essere ben chiaro: ogni titolo scaricato oggi gratis, resterà tale per sempre su quell’account Google Play. In poche parole, una volta scaricato un gioco a pagamento in maniera gratuita, il proprio account di Google ricorderà per sempre che quel titolo è stato scaricato senza pagare.

Ciò significa che potrà essere anche cancellato subito dopo il download: resterà gratuito ogni volta che l’utente vorrà scaricarlo, anche se sarà tornato a pagamento nel frattempo. Questo è un grande vantaggio ed è per tale motivo che consigliamo agli utenti di scaricare l’intera lista di titoli, anche se all’apparenza dovesse esserci qualcosa che non interessa. Effettivamente non si sa mai che quel titolo scartato oggi potrebbe tornare utile in futuro. Non sarà un problema scaricarlo di nuovo: l’account Google ricorderà che era stato scaricato gratis e quindi lo permetterà senza problemi. Ecco l’elenco completo: