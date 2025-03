AMD: le vendite di GPU sono impressionanti

Il mondo dell’informatica negli ultimi anni sta assistendo ad una vera e propria ascesa imperiosa da parte di AMD, l’azienda vestita di rosso infatti ha inaugurato un periodo d’oro con l’arrivo delle sue CPU da gaming appartenenti alla serie X3D, sebbene tutta la serie Ryzen si è rivelata un ottimo prodotto, Periodo d’oro all’interno del quale a quanto pare l’azienda riesce bene in tutto ciò che decide di fare, l’ultimo traguardo lo ha infatti raggiunto per quanto riguarda le sue ultime schede video annunciate e immesse sul mercato da poco, stiamo parlando ovviamente delle Radeon 9070 e 9070 XT, in molti infatti temevano che le schede non avrebbero riscosso un successo importante, vista la concorrenza spietata di Nvidia, la quale domina il mercato con le sue RTX 50, ed invece così non è stato, l’azienda ha infatti annunciato di aver raggiunto la quota di ben 200.000 schede vendute a partire dalla data di rilascio sul mercato un valore decisamente inaspettato e sorprendente.

Desiderate e introvabili

Sembra proprio che tutti i prodotti di AMD stiano andando letteralmente a ruba, il dato appena dichiarato infatti non sta sorprendendo e anzi è decisamente in linea con quanto stiamo vedendo sul mercato, i prodotti di AMD sono desiderati da tutti i video giocatori e sono introvabili, riuscire ad acquistare infatti una CPU o una GPU della nota azienda è davvero difficile, non a caso in molti preannunciano un aumento di prezzo per quanto riguarda le schede grafiche che dovrebbe oscillare tra i 50 e i 130 $, questo poiché non appena disponibili le schede sono subito acquistate e consumate letteralmente dalla enorme richiesta presente, non a caso recentemente ad un evento in Giappone, un portavoce di AMD si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha lasciato tutti i sorpresi, affermando che nemmeno l’azienda era pronta a vendere così tanto, non a caso quest’anno AMD in Giappone a rivendicato ben il 45% del mercato totale delle componenti hardware di cui si occupa.