Very Mobile: 150 GB in 5G con mese gratis

Nel settore delle offerte telefoniche del 2025, Very Mobile si distingue con una proposta davvero competitiva. Ideale per chi desidera un servizio 5G completo ed economico. La nuova offerta dell’operatore virtuale propone un pacchetto generoso di 150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. A ciò si uniscono minuti ed SMS illimitati. Il tutto al costo irrisorio di 5,99€ mensili. Come ulteriore incentivo, il primo mese è completamente gratuito.

Very Mobile: i vantaggi sensazionali della nuova promo

L’offerta è riservata ai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero e che provengono da determinati operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri gestori. L’operatore garantisce una copertura capillare su quasi tutto il territorio italiano. Raggiungendo il 99,7% della popolazione, grazie all’infrastruttura WindTre.

Per chi viaggia spesso in Europa, l’offerta include anche un pacchetto dedicato al roaming. A tal proposito, sono disponibili 7,6 GB di traffico dati, insieme a minuti e SMS illimitati. Tra i punti di forza di questa offerta spicca la totale assenza di costi nascosti o rimodulazioni. Very Mobile assicura, infatti, che il prezzo rimarrà invariato nel tempo, evitando ai clienti le fastidiose sorprese di aumenti improvvisi. Inoltre, non sono previsti vincoli contrattuali, costi di disattivazione o penali. Lasciando massima libertà all’utente di cambiare operatore quando lo desidera.

Un ulteriore vantaggio della nuova promozione è la possibilità di accedere ad una serie di servizi aggiuntivi gratuiti. Come “Ti ho cercato“. “RingMe” e “Hotspot“. Quest’ultima opzione consente di condividere la connessione con altri dispositivi. Inoltre, per chi preferisce una soluzione completamente digitale, Very Mobile mette a disposizione anche l’opzione eSIM. Evitando così la necessità di una SIM fisica.

La nuova offerta di Very Mobile rappresenta una delle soluzioni più interessanti di inizio 2025. Un pacchetto completo, senza vincoli e con un prezzo imbattibile, è ideale per chi desidera una connessione veloce e affidabile senza brutte sorprese in bolletta.