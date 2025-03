Very Mobile SPIAZZA, super catalogo di offerte online

Il catalogo di offerte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile è quanto mai ricco di occasioni e opportunità. Sul proprio sito ufficiale, infatti, l’operatore sta proponendo tantissime offerte di rilievo, una più interessante e conveniente dell’altra. Tra queste, sono comprese sia offerta con minuti, sms e dati sia offerte comprendenti solo dati per navigare. Vediamo le offerte più interessanti del momento.

Very Mobile spiazza, catalogo di offerte mobile da paura

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo al momento sul proprio sito ufficiale un vasto numero di offerte davvero favolose. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte anche per questo mese ad offerte estremamente interessanti e come sempre convenienti. Gli utenti potranno scegliere tra offerte comprendenti minuti, sms e dati oppure offerte comprendenti solo dati.

Una delle offerte di rete mobile più sorprendenti è Very 200 Giga. Quest’ultima è disponibile per diverse tipologie di utenti e il prezzo varia. Per chi proviene da TIM, Kena e Vodafone, ad esempio, l’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi proviene invece da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali oppure per chi attiva un nuovo numero, l’offerta ha un costo molto più basso di soli 6,99 euro al mese.

L’offerta in questione include dunque ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi nel bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

L’operatore virtuale Very Mobile sta poi proponendo sul proprio sito anche alcune offerte solo dati, come ad esempio l’offerta denominata Very 600 Giga. Quest’ultima è riservata a tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero ed include 600 GB di traffico dati in 5G ad un costo di 11,99 euro al mese.