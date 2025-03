MediaTek al lavoro sul SoC Dimensity 9500, il SoC più potente di sempre

MediaTek ha avviato lo sviluppo del nuovo System-on-Chip pensato per la fascia alta del mercato. Il chipset di riferimento per la prossima generazione di dispositivi sarà il Dimensity 9500 che rappresenterà un’evoluzione diretta del Dimensity 9400 attualmente in circolazione.

Secondo quanto condiviso dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, il Dimensity 9500 sarà realizzato utilizzando il processo produttivo N3P a 3nm di TSMC. L’architettura adottata da MediaTek si baserà su una configurazione octa-core con una suddivisione dei core 1 + 3 + 4.

In questo modo, il chipmaker punta a massimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica, potendo contare su core votati ad esprimere potenza o ad ottimizzare le risorse quando serve. Sebbene il SoC sia ancora in fase di sviluppo presso i laboratori di MediaTek, il leaker ha provato ad anticipare le possibili prestazioni.

MediaTek sta ottimizzando lo sviluppo del chipset Dimensity 9500 che si preannuncia il più potente mai realizzato

Digital Chat Station sostiene che il nuovo chipset Dimensity 9500 può raggiungere agilmente i 3.5 milioni di punti su AnTuTu, cifre ben al di sopra degli attuali valori registrati. Tali valori sarebbero supportati dall’utilizzo di un core principale in grado di superare la frequenza operativo di 4GHz.

Ne consegue che le performance in multi-core e, soprattutto, in single-core ne gioveranno consentendo di raggiungere performance mai viste prima per MediaTek e l’intero settore mobile. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, il Dimensity 9500 potrebbe diventare un competitor diretto del SoC Apple M4 il quale opera in una categoria differente.

Il possibile debutto è atteso nella seconda metà dell’anno con i primi smartphone in arrivo sul mercato già ad ottobre. Sebbene sia ancora troppo presto per poter indicare quali saranno i modelli spinti dal chipset, possiamo immaginare che i produttori cinesi potrebbero essere tra i primi. I futuri flagship di Oppo e Vivo sono sempre tra i primi a presentare device spinti da nuove tecnologie e crediamo che anche questa volta potrebbero lanciare un nuovo flagship dotato del SoC Dimensity 9500.