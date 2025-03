Huawei torna tra i grandi: nel 2024 ha venduto 45 milioni di smartphone

Qualcuno dava l’azienda per morta mentre qualcun altro non sapeva quali sarebbero stati i risvolti, ma ecco un dato importante: 45 milioni di smartphone venuti nel 2024. Stiamo parlando di Huawei, colosso assoluto del mondo della tecnologia che sta riorganizzando le sue forze in modo tale da tornare in maniera dirompente sul mercato della telefonia mondiale. C’è stato dunque un aumento notevole: +25% rispetto all’anno scorso.

Un fatturato da record (quasi come nel 2020)

Il fatturato di Huawei in euro equivale a circa 110 miliardi. Si tratta di una cifra molto alta che fa rivivere al brand i fasti del massimo storico del 2020, prima dei problemi e del ban imposto dall’allora presidente Trump.

La reazione fu immediata: l’azienda entrò in modalità sopravvivenza, tagliando i rami secchi e ripartendo dalle basi. Ora, a distanza di qualche anno, raccoglie i frutti di un lavoro silenzioso ma costante.

Come si è rialzata Huawei

Privata di Android e dei semiconduttori americani, Huawei ha dovuto reinventarsi. E c’è riuscita. Ha lanciato HarmonyOS, il suo sistema operativo, che oggi gira su oltre un miliardo di dispositivi. Ha sviluppato una piattaforma tutta sua per le imprese, MetaERP, dopo aver perso l’accesso al software Oracle. Ha investito su chip per l’intelligenza artificiale, arrivando a competere con i colossi come Nvidia.

In parallelo, ha cercato nuovi spazi nel settore tecnologico: data center, reti 5G per l’industria, accumulo energetico, ma soprattutto automotive.

Lo smartphone non è mai stato così centrale

Sebbene Huawei non abbia ancora reso noti i dettagli, è chiaro che la sua divisione Consumer Electronics è tornata a crescere. E nonostante le limitazioni sui chip 5G, l’azienda è riuscita a piazzare milioni di smartphone sul mercato. I numeri raccontano un ritorno in grande stile.

Uno dei simboli di questo nuovo corso è sicuramente Huawei Pura X, il nuovo smartphone pieghevole che promette di rompere gli schemi con un formato inedito. Un segnale chiaro: Huawei non vuole solo tornare in gioco, ma dettare le regole.

Anche nel settore auto, Huawei corre

Se nel 2019 qualcuno avesse detto che Huawei sarebbe diventata un nome importante nell’industria dell’auto, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. Eppure, oggi è così. L’azienda fornisce tecnologia per la guida autonomaed è partner di diverse case automobilistiche cinesi. I modelli M7 e M9, con il suo sistema di assistenza alla guida, sono diventati tra i più venduti in Cina.

La partita non è finita

Il 2024 potrebbe essere l’anno della svolta per Huawei. Dopo aver affrontato la sfida del ban, ora l’azienda sembra aver ritrovato una direzione solida, puntando su innovazione, indipendenza tecnologica e settori in forte crescita. E i 45 milioni di smartphone venduti sono solo la punta dell’iceberg.