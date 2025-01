SanDisk continua a proporre innovazioni per il mondo dello storage portatile. A tal proposito, ha proposto un nuovo interessante dispositivo. Si tratta del nuovo Creator Phone SSD. Un’unità di memoria esterna compatta progettata specificamente per integrarsi perfettamente con gli iPhone dotati di tecnologia MagSafe. Tale innovativo dispositivo si aggancia magneticamente al retro dello smartphone, garantendo una connessione stabile e sicura. Inoltre, si collega anche tramite un cavo USB-C per offrire prestazioni elevate anche in movimento.

SanDisk lancia il nuovo sistema che lavora con gli iPhone

Il Creator Phone SSD è pensato per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti. In particolare, per coloro che registrano video in altissima qualità. Ciò grazie alla compatibilità con la registrazione Apple ProRes. In tal modo, gli utenti possono registrare video in 4K a 60 fps. E persino in 4K a 120 fps. Le elevate velocità di trasferimento dati assicurano un flusso di lavoro immediato. Ciò con lettura fino a 1.000 MB/s. E scrittura fino a 950 MB/s. Un altro importante elemento del nuovo SSD è la sua robustezza. Il rivestimento è in silicone. Quest’ultimo offre resistenza alle cadute. Fino a tre metri. Mentre la certificazione IP65 protegge da polvere e schizzi d’acqua.

È importante sottolineare che il Creator Phone SSD non si limita agli utenti iOS. La sua versatilità lo rende compatibile anche con dispositivi iPadOS, Windows 10 e successivi, macOS 14 e Android 14. Ampliando notevolmente le possibilità di utilizzo per fotografi, videomaker e professionisti del settore. SanDisk propone due varianti per il nuovo SSD. La prima da 1TB, venduta a 110 dollari. La seconda da 2 TB al prezzo di 170 dollari. Entrambe le versioni saranno disponibili durante la prossima primavera.

SanDisk dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nella tecnologia di storage. L’azienda si impegna ad offrire soluzioni pratiche e performanti. Ciò al fine di rispondere alle esigenze di un mercato esteso in continua evoluzione.